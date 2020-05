Tomica je zpátky ve Slavii. A může dál posouvat mety

„Nechci říkat takové fráze, jako že chci pomoct Slavii. Vracím se do míst, kde jsem hrál od svých osmnácti až do třiceti čtyř let, takže mám ke klubu pořád velký vztah. Chtěl bych být přínosem a uhrát s týmem co nejlepší výsledky,“ přál si 39letý ofenzivní bojovník v rozhovoru pro klubový web.

Prvoligový Chomutov kvůli finančním potížím všechny starší hráče propustil, takže se pakoval i kapitán Tomica. Do Edenu se těší. „Prostředí tady dobře znám a vracím se v podstatě domů. Když jsem během karantény sledoval v televizi historické záběry z našich zápasů, tak mě to úplně vzalo. I když jsme tu během minulé sezony hráli s Chomutovem, oživily se mi vzpomínky, člověk tady zná střídačku, spoustu lidí kolem, to je výhoda. Těším se, až si tady zase zahraju. Navíc už nemusím nikam daleko dojíždět.“

Piráti s novým angažmá Brankář

Dominik Pavlát, Plzeň

Dominik Pavlát, Plzeň Obránci

Viktor Lang, Plzeň

Jakub Štochl, Kladno

Dominik Tejnor, Znojmo

Viktor Lang, Plzeň Jakub Štochl, Kladno Dominik Tejnor, Znojmo Útočníci

Filip Suchý, Plzeň

Petr Stloukal, Poruba

Tomáš Pitule, Kladno

Marek Tomica, Slavia

Díky tomu se na zápasy častěji dostanou i jeho blízcí. „Můj táta, jak už je starší, do Chomutova postupem času tolik nejezdil, protože to na něj bylo daleko. Ale když jsme hráli minulý rok v Edenu, tak přijel a sám mi říkal, že tady strávil takového času a takového fandění, že ho z toho normálně bolí u srdce,“ svěřil se Tomica.

Prvoligové Slavii šéfuje z lavičky kouč Martin Štrba, který vedl Chomutov na začátku minulé sezony. To ovšem v Tomicově návratu do Prahy velkou roli nehrálo. „Asi bych sem šel, i kdyby tady byl jiný trenér. Můj agent to řešil spíš s majitelem. Ale samozřejmě kdyby Martin řekl, že o mě zájem nemá, tak bych se nikam nechtěl cpát. Je potřeba, aby byly spokojené všechny strany. Znám ho jako trenéra, který uplatňuje metodu cukr a bič, dělá to tak, jak by trenér měl.“

Když se řekne Tomica, fanouškům se vybaví slovo bojovník. „Hraju tak pořád, je mi 39, tak už se moc nezměním, nebo se nenaučím úplně nové věci. A navíc si myslím, že tenhle styl je účelný.“