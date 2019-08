Věrný Chomutovu. Problémy s penězi nebudou, doufá Tomica

Už nemáte extraligové ambice?

Ambice by byly, ale mám i syna, který už půjde do školy, takže svá rozhodnutí hodně podřizuju rodině.

Bydlíte v Chomutově?

Máme to na střídačku. Teď to bude spíš tak, že rodina bude v Praze a já budu pendlovat.

Nenapadlo vás proto vrátit se do Slavie?

Já se tady hlavně domluvil se Standou Mikšovicem (výkonný ředitel Chomutova) a ještě s Vláďou Růžičkou, než odešel. Říkal jsem, že bych tu chtěl pokračovat a oni s tím neměli problém. Po tom turbulentním období mě nakonec chtěl i nový kouč Martin Štrba, takže jsem prostě zůstal tam, kde to znám.

Vy jste známý tím, že nestřídáte působiště. Byl jste pouze ve Slavii a Chomutově. I to sehrálo roli?

Já si myslím, že velkou.

Nemáte rád změny?

Nemám. Nejenom v hokeji, ale celkově v životě.

Už jste veterán, myslíte na to, že se blíží konec kariéry?

Tohle mě napadlo už několikrát, hlavně poslední dvě sezony, protože jsem měl zranění. Konec může přijít kdykoli. To tak je a nejde to zastavit.

Kolik tomu dáváte? Chcete to dotáhnout do čtyřicítky?

Teď chci hlavně co nejlíp zvládnout nadcházející sezonu a pak se uvidí, co bude říkat tělo, protože to fakt není jednoduchý. Mám to těžší i kvůli tomu, že mám styl postavený na fyzické hře. Technický jsem nebyl a už ani nebudu.

Není risk zůstat v klubu, který má dluhy? Máte garanci, že zase nebudou problémy s penězi?

Na garance se mě ptalo víc lidí. Věřím tomu, že lidi, kteří do chomutovského klubu vstoupili, to myslí vážně. Co je to garance? Garantovaný není v životě nikdy nic. Je to hlavně o důvěře. Zůstali tu lidi kolem mančaftu, kteří jsou perfektní. I to rozhoduje. Myslím, že to fungovat bude.

Jak jste prožíval období, kdy nechodily výplaty? A zaplatili vám je už?

Došlo k dohodě o splátkových kalendářích. Není jednoduché v takové situaci pracovat, nebylo to jednoduché pro nikoho. Ale situace nastala a měla jediné řešení ve splátkovém kalendáři. Snažím se řešit věci, které jdou ovlivnit, s tímhle jsem nemohl nic dělat, takže jsem se snažil pouštět to mimo sebe. Když to řeknu blbě, tak třeba nečíst články v novinách, protože se tam objevují polopravdy, opakují se tam věci, které se řekly před měsícem, a podobně. Takže vám nezbývá, než se od toho oprostit a věřit, že to dopadne dobře.

A jak jste kousal sestup? Jste připravený hrát o úroveň níž?

V první lize je plno dobrých týmů a hokej to bude pořád stejný. Hokej je furt hokej. Kouše se to špatně, ale já jsem povaha, že se nikdy neměním. Jsem pořád stejný, když se něco vyhraje, i když se nedaří. Musíte být nad věcí, protože stejní lidi vás jednou plácají po zádech a pak vás zase ukamenujou.

Řekněte s odstupem, nakolik sestup Chomutova ovlivnila salmonela? Zachránili byste se bez ní?

Jestli bysme to zvládli je v rámci spekulací, to nikdo nemůže říct, ale dopad to prostě mělo. Po pár zápasech v baráži bylo jasně vidět, že došly síly. Rozčilovaly mě články, že to nebyla salmonela a takové kecy. Když dvacet lidí z mančaftu má těžké průjmy, křeče a zvrací, osm jde na výtěr a potvrdí salmonelu, tak to asi salmonela je. Nejdřív jsem si říkal, že bych těm lidem přál, aby si to prodělali, ale pak jsem to vzal zpátky, protože tohle svinstvo bych nepřál fakt nikomu. Ať si uvědomí, že jsme museli hrát, že nám nic jiného nezbývalo. Klobouk dolů, že jsme se v tomhle stavu sešli a bez tréninku nastoupili.

Jak těžké jste to měl vy osobně?

Já jsem měl jenom zvýšenou teplotu, průjem, ale nezvracel jsem. Ale neměl jsem vůbec chuť na jídlo, žaludek byl na vodě. Ale vím, že většina kluků to měla hrozný a dva skončili v nemocnici.

Teď už asi tatarák nedáte, co?

Tatarák nechci ani vidět.

Jak moc se změnila atmosféra v klubu po příchodu nového majitele?

Je to lepší, ale to se všechno teprve uvidí. Věřím, že to bude v pohodě. Už po sobě nekoukáme, co bude, peníze se neřeší. Jsme teprve na začátku, ale věřím, že se to vzalo za správný konec.

Chomutov nemá postupové ambice, co od sezony očekáváte? A budete lídr a mentor týmu?

Jsem nejstarší, zkušenosti mám, takže klukům určitě poradím. Hlavně je budu muset dostat nahoru, když se nebude dařit. Nejdůležitější je takové chvíle psychicky zvládnout. A ambice jsou porvat se o postup. Je to furt hokej a nikde není napsáno, že to nemůže vyjít.