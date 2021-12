Jihlavský asistent Nekvasil kritizoval přístup některých hráčů k derby

Asistent Viktora Ujčíka jen těžko hledal slova pro předvedenou hru některých svých svěřenců. „Z naší strany panuje obrovská nespokojenost. Protože přístup některých hráčů – zvlášť v derby – je úplně nemyslitelný. Co tady předvedli, to prostě nejde,“ zlobil se Nekvasil. Kouč Dukly se v žádném případě nechtěl vymlouvat na marodku, která v posledních týdnech komplikuje situaci jihlavského týmu.

„Zranění a nemoci má v této době asi každý tým. Samozřejmě, je to nepříjemné, protože pořád se do systému musí někdo zabudovávat. A pak se v určitých situacích chová jinak, než bychom si představili. Ale nemyslím si, že by to byl důvod dnešního výsledku,“ připustil otevřeně.

Kouč hostů ocenil třebíčského brankáře Pavla Jekela, který zastavil 24 z 25 jihlavských střel. „Podal výborný výkon,“ uznal Nekvasil. „Ale my jsme mu to až zase tolik neznepříjemnili.

Ať je to hráčem v brankovišti, nějakou clonou, nebo důrazem,“ mrzelo trenéra. „Navíc naše střely... Nechci říct, že byly jednoduché, to vůbec ne. Ale buď je gólman viděl, nebo jsme netrefili branku,“ doplnil.

Třetí prohra v řadě jihlavské trenéry řádně namíchla. „Jestli si někdo myslí, že zápas odehraje v takovém tempu a s takovými chybami, které my dokážeme udělat, tak je na velikém omylu,“ dodal Nekvasil.