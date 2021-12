Škoda, mohl jsem mít desátou nulu za Třebíč, litoval brankář Jekel

Čisté konto držel v letošním druhém prvoligovém derby Vysočiny až do 44. minuty, kdy ho se štěstím překonal v početní výhodě jihlavský kapitán Josef Skořepa.

„Puk ho trefil do kolene a od něj se pak odrazil do brány,“ popsal třebíčský gólman Pavel Jekel okamžik, kdy Dukla srovnala stav zápasu na 1:1.

Zas tak úplně vás ale tenhle moment mrzet nemusí, protože jste nakonec stejně brali tři body...

I tak je to škoda, mohl jsem mít desátou nulu v první lize za Třebíč. Takhle si na ni ještě budu muset počkat. Nicméně výhra v derby se cení, tři body jsou super. Pořád si v tabulce na čele držíme náskok před druhým týmem.

Vítězný gól Tomáše Křehlíka padl pouhých 75 vteřin po vyrovnávacím úspěchu Dukly, takže jste se mohl v podstatě hned zase uvolnit...

Na jednu stranu jsem si oddechl, ale na druhou jsem věděl, že Jihlava se bude snažit hnát co nejvíc do útoku, takže jsem byl zároveň i trochu nervózní.

A opravdu vás soupeř držel těch závěrečných patnáct minut v pořádném zápřahu?

Musím říct, že přesilovky hrají opravdu dobře, takže jsem se měl co otáčet. I když třeba netrefili bránu, drželi se pořád v pásmu a já musel být neustále ve střehu.

Ale zvládl jste to...

Díky klukům, kteří fakt výborně bránili, moc mi pomohli. Z pěti oslabení jsme tak nakonec čtyři ubránili, což je myslím parádní.

Jihlavského rivala jste letos porazili už podruhé, navíc se na Duklu v tabulce díváte dolů z pozice lídra soutěže. To musí být asi hodně příjemný pocit...

Samozřejmě nás to těší, ale zase nesmíme mít nosy moc nahoru, pořád zbývá hodně zápasů do konce. Musíme hrát dál s pokorou naši hru, nic nevymýšlet.

Už ve středu ráno hlásil klub, že bude na derby vyprodáno, jenže kvůli covidovým opatřením to tentokrát znamenalo „pouhých“ tisíc lidí v hledišti...

Ano, diváci byli v oslabeném počtu, nicméně atmosféru vytvořili úžasnou. Jasně, vzpomínám si, že když jsem v Třebíči začínal chytat, přišly kolikrát i čtyři tisíce lidí, ale toho se bohužel kvůli současné situaci asi hned tak nedočkáme.

V sobotu jedete do Vsetína, i tam bude nejspíš vyprodáno...

Taky se na to těším. Vsetín má silný útok, ale když budeme hrát naši hru, můžeme to zase zvládnout.