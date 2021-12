Jihlavský Illéš uťal sérii. Teď bere i špinavé a škaredé góly

Jenže právě uhájit náskok se Dukle nepodařilo. Naopak, během 50 vteřin mezi 56. a 57. minutou o dvoubrankové vedení přišla, když se trefili domácí Jan Štefka a Jiří Klimíček.

„Rázem z toho bylo drama. Ale dotáhli jsme to do dobrého konce,“ oddechl si Illéš, který v čase 58:32 sedmou trefou v sezoně vystřelil Dukle vítězství 6:5. „Veliká úleva,“ usmívá se forvard. „V tom zápase jsem měl více šancí, a ne a ne mi to tam spadnout.“

Vydřeným vítězstvím v Prostějově Jihlava přerušila nepříjemnou čtyřzápasovou sérii. „Určitě jsme za to rádi, že jsme šňůru prohraných zápasů přetrhli,“ připouští Illéš. „I když to bylo hektické utkání, zrovna Prostějov je v tabulce o jedno místo za námi. Tak jsme ten zápas potřebovali zvládnout.“

Při divoké přestřelce hostům málem nestačilo ani dvojnásobné vedení o dvě branky (0:2 a 3:5). Konečná výhra tým, který se v poslední době trápil, psychicky nabudí. „Jsme rádi, že jsme to dotáhli. V tom zápase jsme měli celou dobu navrch, takže by byla škoda přijít body,“ připouští Illéš. „A asi je to i lepší než vyhrát 7:0. Protože v utkání s Vrchlabím jsme vyhráli 9:2, padlo nám tam všechno a pak nám to docela uškodilo,“ zmínil předchozí vítězství.

Po porážkách v Litoměřicích (1:5), doma se Slavií Praha (4:5), v Třebíči (1:2) a doma se Sokolovem (1:2) si jihlavští hráči a trenéři opakovaně stěžovali, že se na každý gól nyní nadřou. Probudila se konečně Dukla střelecky?

„Každý zápas je jiný. Ale když se do toho budeme tlačit, můžeme dávat špinavé, škaredé góly. A to nás zvedne,“ věří Illéš, který je však přesvědčen, že jihlavský tým stále hraje hezký hokej. „Hráli jsme dobře, byli na puku. Ale bohužel jsme to nedokázali podtrhnout góly a zápasy vyhrát. Ale jinak si myslím, že Jihlava předvádí docela atraktivní hokej,“ věří pětadvacetiletý forvard.

Nejbližší úkol je jasný, potvrdit v sobotu výhru z Prostějova v domácí bitvě s Ústím nad Labem. „Chceme tři body,“ říká jasně Illéš. „Soupeře rozhodně nepodceňujeme, nechci říkat, že nebereme nic jiného než výhru. Na druhou stranu, pokusit se o to je naše povinnost.“

Navíc po dvou domácích ztrátách si chce Dukla opět udobřit své fanoušky. „Kdo přijde, toho potěšíme. A vyhrajeme,“ slíbil za celý tým Illéš.