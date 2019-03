Na chybu už není prostor. Jihlavští hokejisté musí Kladno porazit

Po dvou úvodních bitvách na Horáckém zimním stadionu, v nichž se pokaždé radoval jeden ze soupeřů, přišly dva souboje na kladenském ledě. A ani v jednom Dukla recept na Rytíře nenašla.

„Zatím platí, že kdo dá v zápase první gól, tak vyhraje. Proto jsme nechtěli dopustit, aby šla Jihlava do vedení,“ hlásil kladenský lídr Jaromír Jágr.

V úterý poslal Středočechy do vedení Antonín Melka, o den později teprve osmnáctiletý Šimon Jelínek.

„Zkusil jsem vystřelit a se štěstím to tam padlo. Bylo to krásné načetí zápasu,“ radoval se talentovaný útočník.

Jihlava se sice rozkoukávala malinko déle, nicméně brzy srovnala s Rytíři krok a po první třetině dokonce díky gólům Adama Zemana a Matěje Pekra vedla 2:1.

„Začali jsme trochu líp než v úterý, ale pořád to nebylo ono,“ pustil se do hodnocení druhý jmenovaný. „Zlomový moment přišel na konci druhé třetiny,“ měl jasno.

V té době vedla Dukla 3:2, jenže přišly dva zbytečné fauly a do třetího dějství vstupovali domácí ve dvojnásobné přesile.

„A s tak zkušenými hráči, jaké Kladno má, dokázali tuhle výhodu využít,“ povzdechl si hlavní kouč jihlavského A-týmu Petr Vlk.

Soupeř nejprve v přesilové hře vyrovnal a jen o pár minut později už při hře pět na pět šel do vedení.

„My už jsme pak žádný další gól do jejich sítě nedostali. Nevyhrál lepší tým, ale chytřejší. Dojeli jsme na hloupost,“ smutnil Vlk.

Jihlavští trenéři se zlobili

Skoro déle než samotnému hodnocení porážky 3:5 se poté věnoval chování kladenských fanoušků.

„Nezlobte se na mě, ale abych byl třikrát během utkání politý pivem, to mi připadá na tým, který pomýšlí na extraligu a s takhle vychovanými fanoušky, moc,“ rozčiloval se jihlavský kouč. „Přitom jediné, co dělám, je moje vůle dovést svůj tým k vítězství. Nic jiného. Ti fanoušci nedostali jedinou příčinu, aby na mě to pivo lili,“ dušoval se Vlk.

To jeho kolega František Zeman měl o den dříve po prohře 1:5 jiný problém. „Kladno vyhrálo, ale my si myslíme, že za velkého přispění těch čtyř pánů, co si říkají rozhodčí,“ vysypal ze sebe, načež se vzápětí zvedl a odešel.

Pocit křivdy nyní ale musí jihlavský tým honem rychle hodit za hlavu a soustředit se na dnešní pátý semifinálový duel. A jak se zdá, přesně to mají hráči v plánu.

„My se nebudeme dívat za sebe, půjdeme zápas od zápasu. A věřím, že se namotivujeme,“ burcoval útočník Matěj Pekr.

Rozhodně větší pohoda a klid však bude večer na straně Kladna, které má k dispozici první mečbol. „Už první zápas jsme tam vyhráli, takže věřím, že vyhrajeme i teď a postoupíme do baráže,“ svěřil se s přáním Jelínek.

Ostatně baráž je v současné době prioritou celého kladenského týmu. Hvězdný forvard Jaromír Jágr dokonce téměř nevnímal ani to, že na oba domácí semifinálové zápasy bylo na Kladně vyprodáno.

„Jsem za to samozřejmě strašně rád. My všichni jsme. Ale já se teď soustředím jen na to, abychom vyhráli, abychom se dostali dál. To je jediné, co mám nyní v hlavě,“ přiznal. Páté semifinálové utkání se hraje na Horáckém zimním stadioně v pátek od 17.30, případný šestý duel pak bude v neděli od 16 hodin hostit Kladno.