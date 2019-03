Na trenéry Jihlavy létala piva. To se nemůže dít, omlouval se kouč Kladna

Trenér Jihlavy Vlk usedl za stolek s velkým povzdechem. Hodnocení sportovního výkonu vlastních svěřenců po zápase shrnul krátce: „Dnes nevyhrál lepší tým, ale chytřejší. My jsme dojeli na hloupost.“

Více ho mrzely tři pivní sprchy, kterými si musel projít při každém nástupu na střídačku pod kotlem kladenských fanoušků.

„Nemůžu si to odpustit. Nezlobte se na mě. Ale abych byl třikrát za utkání politý pivem, to mi připadá na tým, který pomýšlí na extraligu a má takovou tradici a vychované fanoušky...,“ nedokončil Vlk větu. „Aniž bych na ně reagoval, naše jediná vůle je dovést tým k vítězství, nedat jim jedinou příčinu, aby po nás ta piva lili.“



Některé pokusy byly hozeny s takovou razancí, že kelímky s pivem dolétly i na přihlížející vozíčkáře u mantinelu, trefily je a celé polily.

„Zrovna jsem jel okolo... Je to hokej, nejsou to šachy, ale samozřejmě by to mělo být v rovině fair play, aby se někomu nic nestalo,“ vyjádřil se střelec závěrečného gólu Kladna Petr Vampola.



Vlk našel zastání i u domácího trenéra Davida Čermáka. „Tohle se dít nemůže. Nemůžeme polévat trenéry, nám je to nepříjemné také, když to zažijeme. Nemělo by to tak být.“

Trenéři hostů nemají na Kladně při nástupu do třetiny moc na výběr. Po výstupu ze šaten míří doleva kolem mantinelu, musí tak projít na protější stranu, kde jsou střídačky, přímo pod jádrem domácích příznivců.

Další varianta je obcházet to opačnou a delší stranou okolo střídačky domácích nebo přes led. „Chtěli mě odvést okolo, ani nevím, kudy by mě vedli. Já jsem doufal, když pořadatelé tu informaci měli, že k tomu znovu nedojde. Jenže přesto, že se mnou služba šla, nebyla schopná pohlídat, aby nepřiběhl chlap s půllitrem piva a nepolil mě,“ mrzelo Vlka.

A zároveň vyloučil, že by fanouškům dával důvod, když se baví s rozhodčími po konci třetiny. „Ptal jsem se jich, zda to polití bude v zápise, oni mě ujistili, že ano a že se mnou půjde pořadatel, to bylo celé diskutování,“ upřesnil Vlk.