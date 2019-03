Snažíme se rozhodčí neřešit, i když to kolikrát nejde, přiznává Vampola

Vítězstvím jste navýšili vedení v sérii, to musí být příjemné, ne?

Dojmy jsou výborné. Byl to těžký zápas, dvakrát jsme prohrávali, Jihlava hrála výborně. Rozhodly malé chybičky, kdy oni šli během chvíle na konci druhé třetiny do tří. My pak měli celou přestávku na to, abychom se domluvili, jak přesilovku budeme hrát.

První přesilovka přišla ale až v druhé půlce zápasu, čekali jste na ni dlouho.

Oni měli dvě přesilovky a dali z nich dva góly. Takže jsme rádi, že to padlo i nám. Snažíme se rozhodčí neřešit, i když to kolikrát nejde.

Tvrdá hra s Jihlavou vám nevadí?

Je to vyhrocená série v play off, to k tomu patří. Myslím, že vše je férové, neděje se nic záludného, čehož si nesmírně vážím. Hraje se tvrdě, ale to je v pořádku, je to hokej.

Všímáte si jako hráč, co se děje mimo led? Že kladenští fanoušci lili pivo na trenéry soupeře?

Zrovna jsem jel okolo, když se to stalo. Nechci to moc hodnotit, co je mimo led, jde mimo mě. Je to hokej, žádný šachy. Samozřejmě by to nemělo přesahovat určitou hranici fair play, aby se někomu něco nestalo...

Vy osobně na ledě vypadáte, že si hokej hodně užíváte.

Hraju v Kladně, abych si něco na závěr kariéry splnil. Proto jsem sem šel. Vyprodaná hala, výborná parta, která táhne za jeden provaz. Když takhle budeme pokračovat, půjdeme dál.

Nečekal jste od Jihlavy lepší výkony vzhledem k tomu, že vyhrála základní část?

Ono kolikrát umístění nerozhoduje. Jde spíš o to, že máte výhodu domácího utkání. I když já jsem byl radši, že jsme začínali v Jihlavě, protože na nás byl menší tlak.