Z třebíčské kabiny unikla nahrávka rozčíleného kouče. Ten pak zkolaboval

Na konci minulého týdne se na webových stránkách hokejové Horácké Slavie Třebíč objevil článek, že prvoligový A-tým opouští trojice zkušených hráčů - Václav Čejka, Šimon Szathmáry, Karel Nedbal. Odmítli totiž údajně přistoupit na snížení platu.

Druhý den však hlavní kouč a zároveň sportovní manažer klubu Roman Mejzlík přišel s novou verzí: „Svým jménem se omlouvám těmto třem hráčům za to, že jim tento článek způsobil nemalé problémy. Informace, že končí na základě toho, že nepřistoupili na snížení platu, není pravdivá.“

Nicméně obránce Šimon Szathmáry redakci MF DNES skutečně potvrdil, že v týmu Horácké Slavie už nejspíš dál pokračovat nebude. „Je to pravda, ale víc se k tomu v tuhle chvíli nechci vyjadřovat,“ vzkázal.

Konkrétně jeho odchod by byl přitom pro Třebíč dost citelná ztráta, protože v posledních sezonách patřil k nejproduktivnějším bekům celé soutěže.

„Pokud mi tady smlouva skončí, moje práva jdou do Poruby. A pak už záleží, jestli se tam domluvím, nebo ne. Zatím od nich ale konkrétně nabídku nemám,“ doplnil Szathmáry, vnuk legendárního jihlavského obránce Jana Suchého.

Hráče ani trochu nešetřil

Situace v Horácké Slavii ještě nabrala pořádné obrátky ve chvíli, kdy z kabiny prvoligového A-týmu unikla nahrávka proslovu, který vedl Mejzlík k mužstvu a apeloval v něm mimo jiné na morální vlastnosti hráčů. Přes hodinu trvající záznam se v pondělí v plné verzi objevil na stránkách iSport TV.

„Hrajete tady tři roky o sestup a chtěli byste navyšovat platy? Jste se pomátli, vole?“ pustil se do hráčů. „Loňská sezona do Vánoc nic, na hokej se nedalo dívat. Prosím vás, neříkejte si hráči. Řeknu vám to na rovinu, vy jste normální srá.., za to, co jste předvedli teď za poslední dva dny na pohovorech,“ pokračoval Mejzlík. Pozici hlavního trenéra a sportovního manažera převzal po Radku Novákovi, který letos v květnu náhle zemřel ve věku 47 let.

Mejzlík svým svěřencům vyčítal, že si někteří přišli říct o prémie za loňský postup do play off.

„Vy jste hráli skupinu o udržení s Kadaní, Sokolovem... Pak jste třikrát porazili Frýdek-Místek. Já nevím, je to vůbec na hokejové mapě? Dvakrát jste porazili i Slavii a chtěli jste peníze za postup do play off. Protože jste nenažraní. Je mi z vás na blití. Neskutečné,“ hromoval na záznamu.

Příběh zveřejněné nahrávky má ale smutný konec. V pondělí dopoledne třiapadesátiletý třebíčský trenér náhle zkolaboval a musel být převezen do jihlavské nemocnice.

„Fyzický i psychický tlak na představitele klubu zachází za hranu a již dávno překročil rozumnou mez,“ napsal v prohlášení šéf klubu Martin Svoboda, který aktuálně rovněž pobývá v nemocnici poté, co u něj nastaly komplikace v důsledku onemocnění covidem-19.

„Asi většina fanoušku a lidí kolem hokeje očekává vyjádření týkající se zveřejněné nahrávky, ale to v současné situaci doopravdy nepovažuji za důležité. Svědčí to pouze o morálních a charakterových vlastnostech lidí, kteří se jí účastnili a kteří ji neváhali použít.“

Informace o kolapsu trenéra zveřejnil se souhlasem rodiny Romana Mejzlíka. „Se strašným smutkem sleduji, že v době, kdy by lidé měli držet při sobě, nemají nic lepšího na práci než brojit proti sobě a vzájemně se napadat,“ zlobil se Svoboda. „Letos už jsme o jednoho spolupracovníka přišli, a já bych byl strašně nerad, kdybychom přišli o dalšího,“ doplnil.