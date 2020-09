V přestupech Mejzlík plave, s třebíčským týmem je však spokojen

O čtvrt roku později dvaapadesátiletý kouč připouští, že v některých administrativních záležitostech ještě podle svých slov „dost plave“.

„Teď je strašně moc papírování, dolaďují se hostování našich kluků z klubu do klubu, střídavé starty zpět... A zatím se mi asi víc věcí nepodařilo, než povedlo,“ usmívá se Mejzlík. „Ale od minulého týdne se to nějak dařit začalo.“

S tím, aby vše proběhlo, jak má, Mejzlíkovi řada lidí pomáhá. „V podstatě všichni, kterým to posílám, aby nám vše potvrdili. Kluci z Hradce Králové, Komety Brno, Liberce, Karlových Varů... Všichni jsou nápomocní a je s nimi dobrá spolupráce,“ pochvaluje si bývalý ligový útočník. „Všem jim tímto děkuji, protože to pro mě není jednoduché.“

S tím, jak se tým pro novou sezonu podařilo složit, je Roman Mejzlík hodně spokojen. „Dvě pětky máme dobré, třetí není o nic horší,“ usmívá se. „A ve čtvrté pětce budou mladí kluci, kteří tomu budou dávat trošku života. Jsme spokojení, máme technické hráče, bojovníky i nosiče vody. Poskládali jsme to, jak jsme chtěli.“

Mejzlík přiznává, že kostru týmu zdědil už po svém předchůdci. „Základ mužstva začal skládat Radek Novák, v té těžké době, kdy nikdo nevěděl, co a jak bude. A my jsme teď s Jardou Barvířem a předsedou klubu panem Svobodou pracovali na tom, jak to nějak vhodně doplnit,“ prozrazuje sportovní manažer a hlavní kouč v jedné osobě.

Spolupráci se svým asistentem si Mejzlík pochvaluje. „Jarda má přehled o hráčích, některé nakontaktoval ještě v době s Radkem. A i teď se dnes a denně spolu bavíme, konzultujeme to. Doufám, že to přinese ovoce, které chceme,“ přeje si.

Aktuální ročník Chance ligy bude hodně ovlivněn koronavirem. To se ukázalo hned v prvním kole, ve kterém sice měla Třebíč původně hrát doma s Frýdkem-Místkem, protože se však soupeř ocitl v karanténě, odcestuje Horácká Slavia do Litoměřic.

„Musíme to brát, jak to je. Situace je taková,“ krčí rameny Mejzlík. „Buďme rádi, že zatím můžeme hrát. Podle nás to bude časem horší, určitě bude hůř.“

Pokyn svazu je jasný: hrajte, co můžete. „Hodně mužstev nebo hráčů už nějakou karanténou prošlo, rozpis sice je, ale bude se měnit podle aktuální situace,“ vysvětluje Mejzlík. „Bereme to, jak to je. V plánu je, že máme s každým soupeřem hrát třikrát do půlky března. Snad to nějak dáme dohromady.“

A jaké jsou předsezonní ambice bílých hvězd? „Vedení nám stanovilo cíl, kterým je postup do play off. To znamená skončit mezi osmi nejlepšími mužstvy v sezoně,“ nastiňuje Mejzlík. „A je jedno, jestli to bude ze čtvrtého místa, nebo z předkola,“ dodává.