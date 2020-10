Hokejisté Třebíče se vrátí do hry zřejmě až po měsíci

Zatím naposledy se tým kouče Romana Mejzlíka představil před třemi týdny v Prostějově. Poté už sklouzl do karantény související s onemocněním covid-19. V neúplné tabulce tak bílým hvězdám patří poslední příčka.

„Kdybychom z těch dvou zápasů měli šest bodů, naše situace by byla o něco příjemnější,“ uvědomuje si Mejzlík. „Ale prostě máme jen jeden a budeme s tou situací pracovat.“

Více než aktuální bodová ztráta na umístění zaručující postup aspoň do předkola play off nyní Mejzlíka zajímá zdravotní stav jeho týmu. Ten stále není v pořádku.

„V úterý jsme začali trénovat v šesti útočnících, šesti obráncích a třech brankářích,“ popisuje Mejzlík současný stav. „Další hráči se budou z karantény postupně vracet,“ zmiňuje, že se ve čtvrtek, v pátek a v sobotu mají do tréninku zapojit další navrátilci z karantény.

„V sobotu absolvujeme první trénink s hráči, kteří byli na druhé vlně testování. A protože jim musíme dát nějakou zátěž, abychom znali nějakou odezvu organismu, do zápasového zatížení bychom se mohli vrátit až po měsíční pauze, někdy o víkendu 16. až 18. října.“

Nikam nespěchají. Hrát začnou, až hráči budou zdraví

Horácká Slavia přitom původně počítala už s možností, že by už za týden na vlastním ledě přivítala Vsetín, ten je však kvůli karanténě aktuálně také mimo hru.

„V úterý jsme dokončili první tréninkový blok, který jsme měli od minulého pátku. Hráčům jsme dali jeden den regenerační a zase začneme znovu trénovat čtvrtek, pátek, sobota, kdy se k nám připojí ti další hráči,“ popisuje Mejzlík.

„Zátěž zvyšujeme postupně. I tak jsme tu už měli jednoho hráče, který přišel po deseti dnech karantény na trénink, po něm odešel a jsme pouze v telefonickém spojení, protože nemůže pokračovat dál. Má zdravotní problémy, zátěž do organismu ještě vnesla nějaké zatížení. Takže pokračuje v karanténě, je v kontaktu s lékaři a léčí se na to, co tam ještě zůstalo,“ popisuje Mejzlík.

Trenér má proto jasno. „Teprve až budeme zdraví a hráči budou podle nás nějak nachystaní, budeme hrát. Nebudeme nikam spěchat,“ říká Mejzlík.

Ten si uvědomuje, že rozpis zápasů základní části Chance ligy se už dávno proměnil v trhací kalendář. „Soutěž je vypsaná, do půlky března je základní část a do té doby budeme chtít odehrát co nejvíce zápasů. Samotný rozpis utkání je ale k ničemu, na několik týdnů, ne-li měsíců,“ připouští Mejzlík. „Spíš to bude fungovat tak, jako ve druhé, třetí třídě, kdy si trenéři zavolají: přijedete v úterý k nám, nebo my v pátek k vám?“

Na druhou stranu je rád, že stále ještě existuje vůbec možnost hrát. „Bylo by jen dobré, kdyby nám na zápasy pustili i nějaké diváky. Protože hrát bez fanoušků je smutné,“ říká otevřeně. „Uvidíme, jak dlouho takhle budeme schopní hokej financovat.“

Problémy s koronavirem však nepostihly jen třebíčské hráče, covid na vlastní kůži poznali už i trenéři. „Taky jsme byli pozitivní, ve špatném slova smyslu,“ říká Mejzlík. „Prošli jsme si tím, s většími nebo menšími příznaky. Není to jednoduché, je tam na začátku pálení na plicích, nohy nejdou, vrací se bolest hlavy... Ale srovnáváme se s tím.“

Také v třebíčském týmu však zůstávají hokejisté, kterým se zatím nemoc vyhnula. „Máme tu hráče, kteří žádné příznaky neměli a na testech byli negativní. Pár jich je. Tak čekáme, kdy to sedne na ně, a bude to další oslabení,“ krčí rameny Mejzlík. „Skoro si člověk přeje, aby se mužstvo co nejvíce promořilo – s co nejmenšími následky pro organismus a zdraví. Uvidíme, co to ještě přinese.“

Větší zdravotní komplikace postihly také předsedu klubu Martina Svobodu, který s koronavirem a dalšími komplikacemi musel do třebíčské nemocnice. „Chtěl bych ho tímto prostřednictvím od nás, od hráčů a všech, kteří jsme na zimáku, pozdravovat. Popřát jeho rodině pevné nervy a jemu, ať co nejdříve přijde znovu mezi nás,“ doplnil Mejzlík.