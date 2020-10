Omluva hokejistů Třebíče za uniklou nahrávku. Morálně neslučitelné, píší

„Nacházíme se ve velmi zvláštní době ovlivněné koronavirem. Pro všechny z nás je to těžké období, ve kterém hráči, vedení i trenéři prochází obrovským tlakem. Tímto bychom se chtěli omluvit za nastalé nepříjemnosti okolo našeho klubu a věříme, že se vše co nejdříve vyřeší,“ uvádí hráči na klubovém webu.



Těžké chvíle provází Třebíč od minulého týdne. Klub chaoticky informoval o konci tří hráčů - údajně z důvodu toho, že nepřistoupili na snížení platu. Za to se trenér a sportovní manažer Mejzlík později omluvil, informace prý pravdivá nebyla.

Nicméně obránce Šimon Szathmáry potvrdil, že v klubu opravdu končí. Ostatně právě on chybí na seznamu podepsaných hráčů pod omluvou.

V pondělí situace vygradovala uniklou nahrávkou ze setkání trenéra Mejzlíka s hráči. Mejzlík na ní říká: „Prosím vás, neříkejte si hráči. Řeknu vám to na rovinu, vy jste normální srá.., za to, co jste předvedli teď za poslední dva dny na pohovorech.“

Svým svěřencům vyčítal, že si někteří přišli říct o prémie za loňský postup do play off. Po zveřejnění nahrávky na stránkách iSport.cz a zvýšeném tlaku okolí 53letý kouč zkolaboval a skončil v jihlavské nemocnici.

„Fyzický i psychický tlak na představitele klubu zachází za hranu a již dávno překročil rozumnou mez,“ prohlásil šéf klubu Martin Svoboda, jenž je kvůli komplikacím v důsledku onemocnění covidem-19 rovněž v nemocnici.

V úterý dodal: „Léčba bude vyžadovat delší časové období. Vir (Mejzlík onemocněl covidem-19) v kombinaci s dlouhodobějšími zdravotními problémy, psychickým a fyzickým tlakem způsobil vážné zdravotní komplikace, které měly vliv na jeho chování i činnost.“

Tak se teď hráči kají: „Koronavir způsobil enormní tlak na trenéry, vedení a hráče, kteří dělali a dělají všechno proto, aby zachránili fungování a čest našeho klubu. Po zjištění dalšího vývoje ligy (zastavení profesionálního sportu na 14 dnů) byli trenéři nuceni svolat poradu, na které se vedení snažilo informovat hráče o aktuálním dění. Z tohoto pohovoru unikla již známá nahrávka. Pan Mejzlík je velmi emotivní člověk a všichni víme, že tvrdá slova byla myšlena v dobrém.“

A pokračují: „Jsme dospělí lidé a z tohoto důvodu většina našeho týmu emotivní projev našeho trenéra chápala. To, že nahrávka unikla z kabiny a byla zneužita v neprospěch trenérů, klubu a hráčů je naprosto neslučitelné s morálními hodnotami hráče našeho týmu.“

Zároveň panu Mejzlíkovi popřáli brzké uzdravení a rychlý návrat do běžného života.

Šéf klubu k tomu dodává: „Vedení jednoznačně stojí za postoji a názory pana Mejzlíka. Formu sdělení však nepovažujeme za šťastnou a správnou, ale plně si uvědomujeme, že byla ovlivněna jeho zdravotním stavem.“

Prozatím přebírá třebíčský A-tým po sportovní stránce Mejzlíkův asistent Jaroslav Barvíř.