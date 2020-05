Bednář o návratu do Slavie: Jsem hravý, ale i soudný. Záleží na těle

V téměř 44 letech, dvě sezony poté, co se s hokejem na nejvyšší úrovni rozloučil. I tehdy však v dresu Hradce Králové válel, patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu - ve 46 zápasech nastřádal 42 bodů. Co by za takového borce v uplynulé sezoně trenér Růžička dal...

Teď bude na Bednářovu hokejovou genialitu sázet i Slavia, v níž se scházejí její někdejší ikony. Kromě Bednáře se totiž do klubu vrátil také Marek Tomica a pár sezon v ní válí i bek Jan Novák.

„Ale pozor, u mě ještě zdaleka není nic rozhodnuté, jak se všude píše,“ upozorňuje Bednář důrazně.

621 zápasů - 559 bodů (259+300) - v play off 117 zápasů - 91 bodů (40+51) NHL 117 zápasů - 44 bodů (10+34)

Jak to?

Ono hrát ve druhé lize za Vrchlabí, nebo za Slavii, je velký rozdíl. Celou dobu se snažím upozornit na jediný vykřičník a zároveň otazník - jestli na to budu ve svém věku opravdu mít. Program bude opravdu nabitý, a proto zdůrazňuju, že v tuhle chvíli není nic hotového.

A kdy bude?

Až během letní přípravy zjistím, jestli jsem fyzicky připravený. Pokud ne, tak určitě hrát nebudu. Jestli tělo řekne ne, tak se nikam cpát nechci.

Vrátit se do Slavie napadlo vás, nebo se ozval klub?

Ne ne ne, mě to určitě nenapadlo. Já chtěl pokračovat ve druhé lize. Přemluvil mě ale majitel Slavie, který použil při argumentaci čísla z posledních dvou sezon. Byl přesvědčený, že se mi dařilo a že mám týmu co dát. Já jsem hodně hravý, hodně rád se motivuju a mám rád výzvy. Tohle je pro mě výzva.

Napadlo vás, že byste za Slavii mohl ještě hrát?

Přiznám se, že ne. Nečekal jsem, že v tomhle věku budu moct hrát hokej, který mě bude bavit. A že mě to tak chytne. Samozřejmě je to jen díky tomu, že jsem hrál v super mužstvu se super spoluhráči.

Myslíte angažmá ve Vrchlabí, kterému jste chtěl pomoci postoupit do první ligy?

No jasně. Na druhou stranu doufám, že nemám zase moc velký oči, protože mě čeká úplně jiná soutěž. Věřím, že se dobře připravím a svůj sen dokážu naplnit.

Kde se ve vás vzala touha vrátit se na led, když jste před dvěma lety skončil?

Bylo to čistě kvůli Vrchlabí. Měl jsem vizi a přání, aby se stalo právoplatným partnerem hradeckého hokeje, kde jsem dělal sportovního manažera. Byl jsem v kontaktu s vedením klubu a dohodli jsme se, že za ně budu hrát. Pak se k nám přidali Petr Sýkora s Tomášem Rolinkem, Honza Hlaváč tam hrál navíc už dřív. Nakonec se z toho vytvořila takováhle parádní dvouletka. Opravdu jsem nečekal, že se díky tomu budu vracet k hokeji až takhle aktivně. Fakt jsem ho doteď hrál jen kvůli tomu, abych se udržoval v kondici, abych oddálil hokejový důchod. Ale rozhodně to nemělo nic společného s profesionálním hokejem. To určitě ne.

V Hradci jste nečekaně skončil, oficiálně kvůli osobním a rodinným důvodům. Slyšel jsem ale, že vám vadilo, že jste neměl velké kompetence...

Nezlobte se, já se o tom už bavit nechci. Já se k tomu vyjádřil a je to pro mě ztráta času. Svoje jsem si tam prožil a nechci se o tom víc bavit.

„Jelikož jsem slávista, tak pevně věřím, že klub bude zase jednou tam, kde už jednou byl.“

Dobře, tak se budeme bavit ještě o Slavii. Sledoval jste ji od sestupu z extraligy před pěti lety, u kterého jste byl?

Sledoval jsem ji do té doby, než jsem začal hrát ve Vrchlabí. Tam mi už bohužel kolidovaly hrací dny středa-sobota, takže jsem moc hokejů nestihl. Jestli jsem v uplynulé sezoně viděl dva zápasy Slavie, tak je to hodně.

Co říkáte celkově na klub, ve kterém se změnil majitel a je tam snaha postupně Slavii budovat a z dlouhodobého hlediska ji vrátit do extraligy. Věříte, že je to možné?

Já pevně věřím, že ji teď vede správný majitel. A jelikož jsem slávista, tak pevně věřím, že Slavie zase jednou bude tam, kde už jednou byla. Že se najde strategický partner, sponzor a že se vybuduje mužstvo, které klub dovede zpátky mezi elitu a že Slavia bude tam, kde byla těch dvacet let, než spadla.

Vzpomínáte s nostalgií na roky, kdy jste dělali tituly a byli nejúspěšnějším českým klubem?

Samozřejmě. Když člověk vstoupí k rolbě a mezi dveře do stadionu, tak ho přepadnou jenom ty nejhezčí vzpomínky. Jsou tam jenom pozitivní momenty, kterých bylo hrozně moc. To bychom si mohli povídat týden, co jsem si s klukama prožil. Byla to neskutečná zábava, všichni jsme si to užívali. Můj sen je, abych si tyhle situace připomenul.