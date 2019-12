Hokejisté Chomutova si s novým koučem zajistili osmičku

„A teď můžeme klidněji pracovat na tom, kde nás tlačí bota, což je defenziva,“ prohlásil Buchal po pondělním vítězství 6:2. Piráti si zabukovali místenku v lepší nadstavbové skupině pro první osmičku.

Buchalův debut ovšem začal hororově, po 23 vteřinách Vsetín vedl. „Měl neskutečný nástup, my udělali první chybičku. Ale důležité bylo, že jsme brzy vyrovnali a dali gól navrch, to kluky uklidnilo a začali jsme produkovat hru, kterou jsme chtěli. Tedy s dobrým pohybem od útočného pásma, s dobrým přebíráním protihráčů, s jednoduchou hrou v obranném pásmu s tím, že každý má svoje místo. Kluci si to plnili, takže jsme spokojení,“ pochvaloval si bývalý obránce.

Obrat gólově zrežírovali Sklenář, Piché, Stloukal, Pitule, Rudovský a LLewellyn, třemi asistencemi se na něm podílel útočník Černý.

Premiéru nového trenéra sledovalo v Rocknet Aréně 1 790 fanoušků. „Takticky jsme se na Vsetín dobře připravili, hráli jsme výborně oslabení, kluci obětavě padali do střel. Krásný zápas,“ užíval si Buchal.

Piráti prožívají turbulentní časy, minulý týden vedení klubu odvolalo trenéra Martina Štrbu a sportovního manažera Vladimíra Hudáčka. Navíc na nový rok odložilo splátky dluhů bývalým hráčům. „Nám ale peníze chodí normálně, nemáme s ničím problém. Jdeme si za svým cílem, to je postup,“ hlásí nejproduktivnější Pirát Petr Stloukal. „Zajistili jsme si osmičku, to nám dá další pohodu a klid do kabiny. Držíme spolu, partu máme výbornou.“

Do konce základní části 1. hokejové ligy zbývají už jen dvě kola, ve středu chomutovští Piráti nastoupí ve Frýdku-Místku a v sobotu vyzvou doma Havířov. V první osmičce se pak bude bojovat o přímou účast ve čtvrtfinále play off, na kterou si sáhne šest nejlepších.