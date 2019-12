Chomutov žádá odložení splátek dluhů, Valach se diví: Proč kupují posily?

Piráti byli po sestupu z extraligy před krachem, zadlužený oddíl od rodiny Veverků převzalo sedm majitelů označovaných jako sedm statečných. Domluvené splátkové kalendáře umožnily Chomutovu startovat v 1. lize.

Jenže v minulých dnech vedení klubu poslalo bývalým hráčům dopis, v němž žádá o odklad splátek. A některé to namíchlo. „Je smutné a zarážející, že vám dá podepsat splátkový kalendář někdo, kdo ho není schopný splácet,“ napsal na svůj Facebook obránce Juraj Valach, toho času hráč rakouského Linzu.

„Můj syn teď absolvuje léčení v rehabilitačním ústavě a je to velmi finančne náročné. Nebýt firem a nadací, těžko bych to hradil ze svého. Je nepochopitelné, že klub, který nemá peníze na placení dluhů, posiluje kádr o hráče ze Severní Ameriky. Napíšu omluvný dopis na finanční úřad, že nemám peníze,¬a koupím si cadillac. Připadá mi to jako v banánové republice.“

Závazky činily zhruba 16 milionů korun. „Jsme si vědomi, že nastalá situace je pro hráče nepříjemná, ani my z ní nemáme radost. Nicméně v tuto chvíli jsme uhradili 8,8 milionu, což je více než polovina z částky, kterou jsme se zavázali uhradit vůči hráčům a trenérům z předchozí sezony.

Zároveň tento odklad splátek pomohl nevytvářet závazky ke stávajícím hráčům,“ píše výbor Pirátů s tím, že není s žádnou z výplat hráčům v prodlení. Což odkýval i útočník Petr Stloukal: „Nám peníze chodí normálně. Vedení se snaží, co se dá, ale asi ty dluhy byly fakt veliké.“

Za přerušení splátek můžou podle Pitátů „stále nedokončená jednání s některými partnery a mylné informace o stavu uzavřených partnerských smluv od předchozího vedení“.

„Každý by si měl uvědomit, že akciová společnost byla na pokraji insolvence a mohla být uhrazena pouze malá část závazků. To však nebylo cílem žádného z členů výboru, kteří dobrovolně dluh převzali, a teď jsme za tuto snahu nesmyslně popotahováni. Troufáme si tvrdit, že subjekt, který by se nechtěl hlásit k závazkům, by se choval jinak. My před závazky nezavíráme oči a nechceme hráče připravit o peníze, na které mají nezpochybnitelný nárok.“

Piráti zároveň odmítli slova Libora Zbořila, prezidenta České asociace hokejistů, že některé hráče upřednostňují. „Při vědomí toho, že hráči v minulé sezoně často slyšeli plané řeči, jsme chtěli být otevření. Sami jsme je kontaktovali, abychom je seznámili s nastalou situací i s vědomím toho, že se náš dopis dostane na veřejnost. Věřili jsme v porozumění a shovívavost, neboť my jsme doposud vše plnili, přestože jsme závazky ,pouze‘ převzali.“