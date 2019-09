Nový šéf hokejového Chomutova bude rychle mazat dluhy

„Mým úkolem bude hlídat především ekonomiku celého klubu. Všechno poběží tak, abychom během letošní sezony umořili většinu závazků,“ uvedl v tiskové zprávě Zwettler; sedm majitelů zadlužený klub převzalo po minulém ročníku od rodiny Veverkových.

Sportovním manažerem se stal Vladimír Hudáček, jako brankář dvojnásobný mistr světa. Pirátům pomáhá už od léta, teď jeho funkce dostala punc oficiality. „V náročných začátcích dával společně s trenérem Martinem Štrbou dohromady kádr pro aktuální sezonu. Jeho úsudek má pro nás velkou váhu, protože se v hokeji pohybuje dlouho, ale zároveň vše musí zapadat i ekonomicky,“ vysvětlil Zwettler.

Piráti vyrukují doma na Slovan i s útočníkem Lukášem Klímou z Kadaně. „Umí zakončit, navíc jde o praváka. Dohodli jsme spolupráci do konce října, ale věříme, že prokáže své kvality a zůstane do konce sezony,“ uvedl Hudáček. Derby vypukne v 16 hodin, Kadaň razí do Poruby a Litoměřice hrají v Jihlavě.