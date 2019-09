Z kotelníka manažerem. Dluhy Pirátů nejsou stomilionové, tvrdí nový šéf

Co pro vás funkce předsedy zapsaného spolku znamená?

Jsem zástupce sedmi podnikatelů, kteří jsme sem přišli. Jsem určený jako předseda, ale jednáme ve shodě. Všech sedm musí udělat společné rozhodnutí. A já jsem v podstatě ten, kdo ho finálně podepisuje.

Jak složité je, aby se domluvilo na nějakém rozhodnutí sedm lidí?

S rychlou operativou je to občas horší, ale obecně máme hlavní záměr hokeji pomoct, dát klub dohromady. Domluvy jsou zatím bez nějakých větších problémů.

Takže jste se ještě neporafali?

O některých věcech hlasujeme a všichni akceptujeme to, o čem rozhodne většina z nás.

Jste také spolumajitel?

Spoluvlastníkem je firma mého táty, já jsem v ní aktivní.

Proč vás vybrali do čela klubu?

Bereme to tak, že jsme kolektivní orgán, ale někdo musí být zapsaný. Dohodli jsme se, že to budu já. Není to o jedné osobě.

Z jakého důvodu jste se rozhodli zadlužený klub zachránit?

Máme k hokeji dlouholeté vazby. Většina z nás jsme chomutovské firmy, které nějakým způsobem podporovaly klub už od dávných dob. Ještě před érou pana Veverky. Máme ke klubu vztah, nechtěli jsme, aby tady hokej skončil.

Bylo složité si vzít Piráty pod křídla, když dlužili, kam se podívali?

V jakém stavu byl klub, o tom se už napsalo hodně. Muselo se zvažovat, jestli všechno zvládneme. Jestli do toho půjdeme. Jednoduché to nebylo a není, samozřejmě.

Jak velké jsou dluhy?

Z větší části chceme klub v letošní sezoně oddlužit. Ale nebudu výši závazků zveřejňovat, to bych musel probrat ve skupině. Počítám, že odmazávat dluhy budeme i v další sezoně. Věřitelům a všem, kterým dlužíme, chceme všechno plnit na bázi toho, co je ve smlouvách.

Nejdivočejší spekulace mluvily o dluhu přes 100 milionů korun. Dosahoval devítimístné částky?

Ne, ne. Zdaleka ne.

V jaké kondici jsou Piráti od doby, co jste je převzali?

Současným hráčům, realizačnímu týmu i zaměstnancům chodí všechno včas. Zatím máme za sebou jen pár měsíců. Všechny nároky jsou uhrazené včas, věci zpětně se postupně splátkově řeší.

Cítíte velkou odpovědnost?

Je to o tom, že musíme v rámci Chomutova i širšího okolí sehnat partnery. Nejen nové, ale i ty, kteří už do klubu peníze dávali. Musíme si znovu vybudovat důvěru, že finance půjdou na hokej, ne někam jinam. Chceme to dělat co nejlíp, dáme do toho všechno a předpokládám, že to dopadne dobře.

Fanoušci zůstali Pirátům věrní, i to vás motivovalo k zachráně?

Ano. Jsme moc rádi, že nás fanoušci drží a neopustili nás. Mimochodem já kdysi taky mezi ně chodíval, ještě na starém zimáku, mám tam i spoustu kamarádů.

Byl jste v kotli?

Ano, byl jsem i kotelník. Začal jsem na hokej chodit v šestnácti letech a vydržel jsem po celou dobu starého zimáku, tedy až do roku 2011.

A vyváděl jste něco?

Tak standardně. (smích)

Jak jste hokej tehdy prožíval?

Jako kotelník možná ještě emotivněji než teď. Ale zase je jednodušší fandit než klubu šéfovat.

Jaký máte na 1. ligu rozpočet?

Zveřejnění jeho výše bych zase musel probrat s partnery, to sám nebudu prozrazovat. Letos jeho velkou část budeme muset dát na úhrady starých závazků, ale s tím počítáme. Rozpočet, co jsme si stanovili, pod nějakými dohodami máme, měli bychom ho naplnit. Mělo by se nám tedy povést, co slibujeme. My všichni jsme ale z firemního prostředí a víme, že občas se stane něco neočekávatelného. Takže sto procent je, až když je to na účtu anebo když jsme to zaplatili. Do té doby se bavíme o tom, že to je téměř, ale ne úplně jisté. Nebudeme dávat silná prohlášení, že všechno je úplně růžové. Ale pracujeme na tom, jak nejlépe umíme.

Sportovní stránku má na starosti Vladimír Hudáček, nebo posily řeší i plénum majitelů?

Z hlediska vyhledávání hráčů a smluv má hlavní slovo sportovní manažer, tedy pan Hudáček. Má od nás finanční limity, kde se můžeme hýbat a co si můžeme dovolit.

Proč jste vybrali zrovna jeho? Jako brankář má dva tituly mistra světa, jeho kariéra je bohatá.

Už měl uzavřenou smlouvu, než jsme přišli. Ale co jsme ho zatím poznali, jeho práce je v pořádku.

Oznámili jste touhu rvát se už letos o extraligu. Platí to stále?

Nevzdáváme se sportovních cílů. Chceme motivované kluky. Když se poperou o postup, jedině dobře. Bereme to takhle: když se to povede, fajn, když ne, nikdo z toho nebude dělat tragédii. Chceme, aby klub měl jasné sportovní cíle a abychom výhledově vzhledem k zázemí, které v Chomutově máme, zase o extraligu bojovali.

Letos je přímý postup, taková šance se nemusí opakovat.

Doufám, že nedojde k uzavření extraligy, kdyby se nám to letos nepovedlo. Týmů, které budou hrát o postup, je víc. My se k nim chceme přiřadit. A když to nevyjde, doufám, že i příští rok bude o co hrát.

Máte zákulisní zprávy, že by se extraliga měla uzavřít?

Ne. A doufáme, že se tak nestane.

Trenér Štrba nechce, aby vedení chodilo do kabiny. Co vy na to?

Souhlasím. Jde o věc trenéra a sportovního manažera. Já hráče můžu potkat, pozdravit, popřát jim štěstí, ale do jejich výkonů se motat nechci. Nejsem trenér.