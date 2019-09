Máme sílu i velký potenciál, tvrdí chomutovský kouč Štrba

Pirátské zjevení slaví jako Zlatan Svůj první gól za hokejové Piráty, ještě v přípravě, dal po vzoru hokejového úderníka Jevgenije Malkina. Svůj první gól v 1. lize zase Stanislav Vrhel slavil jako fotbalový rebel Zlatan Ibrahimovič. „Když jsem si střílel – doma u baráku mám hřiště –, plánoval jsem, co udělám. A vymyslel jsem tuhle blbost. Mám rád Zlatana, on si vždycky stoupne a roztáhne ruce. Tak jsem to před naším kotlem vyzkoušel.“ Vrhel je zjevení v chomutovské sestavě. Je mu teprve šestnáct, přesto byl v přípravě nejproduktivnějším Pirátem s 10 body (6+4). A i v soutěži se hned rozparádil, v přesilovce pečetil výhru 4:1 nad Sokolovem. „Jako malý jsem chodil na zápasy a říkal si, že bych chtěl dát před lidmi gól za áčko. Věřil jsem si dost, z přípravy jsem si donesl sebevědomí,“ líčí teenager. „Jsem šťastný. Měl jsem na tribunách hodně známých ze školy, ze školky, učitelky, rodiče. I bráchu; má nový dres, poprvé si ho mohl koupit s mým číslem a jménem ve fanshopu. Byl jsem rád, když všichni zvedli ruce, krása! Ale můžou za to hlavně moji spoluhráči. Všem, kteří nám to nepřejí, jsme ukázali, že na to máme. A že jsme se dostali z problémů, co tady byly.“ Vrhel má místo třetího centra mezi Sklenářem a Chrpou. „Standa je ve velké euforii. Zdobí ho obrovská pokora a pracovitost. Musíme si takové kluky pěstovat, to je naše budoucnost. Je chytrý a rozumný. Když bude dál makat, může ho to katapultovat úplně jinam,“ míní Martin Štrba, kouč Chomutova. „Je šikovný na hokejce, výborný bruslař. Prototyp budoucího moderního hokejisty. Je i správně drzý. Působí na soupeře jako červený hadr na býka.“ Sám protivníky dráždí: „V Kadani jsem dostal tři hity, říkám si: Ne ne ne, musím hrát pořád stejně, oni mě chtějí zastrašit. S mřížkou jsem hodně vidět, na to si musím zvykat. Ale emoce, to mě baví. Rád provokuji, rád chodím do šarvátek, prát se ale ještě nebudu, na to jsou jiní.“ Chodí do druháku na gymnáziu, má individuální plán, ale radši je v lavici. „Na hodině se naučím líp než z YouTube. Zatím jsem školu stihl třikrát.“ Když slavil v přípravě hattrick, vtipkoval, že maminka učitelka si zažádá o vyšší plat, aby mohl zaplatit týmovému pokladníkovi. Fanoušci se na něj v legraci chtěli skládat. „Hlásilo se hodně lidí. Kluci říkali: Máte barák a ty děláš, jak kdybyste neměli na rohlík. Já reagoval, ať to neberou doslovně, že to byla sranda. I sousedi zvonili: Stando, přineseme ti pětistovku, chceš?“ zubí se talent. „Já platím pořád. Teď za to, že jsem se nenaučil pokřik. Za první gól je asi tisícovka, to dám do kasy rád.“