Vysoká hra chomutovských patriotů. Piráti mají nové vlastníky

Hokej

Zvětšit fotografii Fanoušci Chomutova a jejich vzkaz vedení klubu, majitelům Veverkovým. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 17:19

Hokejový Chomutov má nové majitele. Klub, který sestoupil do první ligy, nově vlastní skupina patriotů. Zástupci sedmi firem vstoupí do zapsaného spolku Piráti Chomutov, ten pak bude jediným akcionářem a tedy stoprocentním vlastníkem akciové společnosti Piráti Chomutov, jež zajišťuje chod seniorského týmu. Klub to oznámil v tiskové zprávě.

Noví vlastníci již kompletně převzali klub od bývalého majitele Jaroslava Veverky, jenž byl součástí vlastnické struktury klubu nebo jeho majoritním vlastníkem od roku 2004, a podepsali memorandum, které určuje jejich vzájemnou kooperaci při restartu klubu. V nově zvoleném výkonném výboru bude vždy pouze jediný zástupce každé ze sedmi spolupracujících společností. Nová skupina už začala naplno pracovat na přípravě na nadcházející sezonu. „Nechtěli jsme, aby klub padl až na úplné dno. Pro nadcházející sezonu jsme si vytyčili dva jasné cíle. Chceme ekonomicky stabilizovat klub, jehož dluhy budeme z velké části sanovat my, ale zároveň chceme bojovat o postup do extraligy,“ uvedli noví majitelé. Zároveň si přejí získat opět důvěru fanoušků a dopřát jim radost z hokeje. „Víme, že všichni fanoušci čekali na jakoukoliv zprávu, ale my jsme si chtěli být jistí, že celou situaci zvládneme. Jednali jsme se všemi věřiteli o splátkových kalendářích, abychom věděli, že dluhy umoříme. Právě proto byla jednání složitá a zdlouhavá, ale drtivá většina věřitelů souhlasila s naším plánem,“ vysvětlila skupina vlastníků.