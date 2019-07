Dluhy? Já do Chomutova sám chtěl, tvrdí kaskadér Rýgl

„Něco jsem v Chomutově prožil a říkal jsem si, že bych tady zase rád byl,“ tvrdí 33letý autor postupového gólu Pirátů do extraligy v baráži 2015. Poslední dvě sezony strávil na Slovensku v Nitře a Košicích.

Ale ještě jeden důvod hrál pro návrat do Chomutova, že?

V létě mě čekala svatba a teď už manželka šla se mnou před třemi lety do Karlových Varů. Pracuje tam jako zubařka. Takže jsme se domluvili, že priorita pro mě bude návrat do Chomutova. Skrz agenta jsem ho oslovil, jestli by měli Piráti zájem, jsem jejich hráč. A nějakým stylem začala jednání. Bylo to zdlouhavé, nakonec to dopadlo.

Takže rozhodla i vzdálenost?

Určitě. Chtěl jsem být poblíž, protože na Slovensko to byly hrozné dálky, šest hodin cesta.

Piráti jsou zadlužení, hráči nedostávali peníze, to vás neodradilo?

Byl jsem ve spojení s některými kluky, co v Chomutově loni hráli, měl jsem nějaké informace. Věděl jsem, že to bylo rizikové. Dlouho se netušilo, jestli hokej bude, či nebude, soupisky se všude plnily. Já věřil, že to dopadne dobře. Dopadlo.

Jste dost odvážný, ne?

Asi jo.

Jednal jste tedy se všemi majiteli, starými, potenciálním i novými?

Začalo to ještě s panem Růžičkou (trenérem a sportovním manažerem) někdy v půli května. Pak se to rozpustilo, tak s novým vedením, pan Soukup v tom byl. A smlouvu mi teď posvětilo druhé nové vedení. Bylo dobré, že všichni měli zájem, abych se vrátil, z toho jsem měl velkou radost.

Nebojíte se, jak to bude fungovat dál? Chtěl jste nějaké záruky?

Záruky nejsou nikdy a nikde. Já měl na Slovensku štěstí na kluby, ale taky tam některé neplatí. Bohužel je to smutné, ale někdy je běžná věc, že jsou nějaké výplaty zmeškané. Věřím, že nové vedení nastavilo o hodně skromnější podmínky. Doufám, že klukům, co měli závazky z minulé sezony, se to podaří postupně splácet a dá se všechno do roviny. A že my noví budeme výplaty dostávat včas. Přece jen za ty roky si hokej v Chomutově získal určitou úroveň, lidi chodili, je tady hezká hala. Byla by obrovská škoda, kdyby Piráti padli úplně.

Pamatujete v Chomutově zlaté časy, teď jste i při utahování opasků. Jaké je srovnání?

Poprvé jsem tu byl před osmi lety, prvně jsme postoupili do extraligy, to byly vážně zlaté časy. Pak se sestoupilo, ale v 1. lize byl hodně nabitý kádr, hned se nám podařilo vrátit do extraligy. Teď to dopadlo, jak to dopadlo. Je to škoda, ale myslím si, že když se tady poskládá dobrý tým a udělá se slušná parta, mohlo by to zase fungovat.

Čekal jste, že éra hojnosti Piráty téměř fatálně poznamená?

Všechno tomu bohužel napovídalo po tom, co člověk viděl. Tušil jsem, že bude problém. Ta hojnost už asi dochází všude, tady to bylo extrémní. Dopadlo to hodně na dno, je zase z čeho stoupat.

Problémy začaly po vašem odchodu, tomu nejhoršímu jste unikl.

A zrovna když jsem odešel, hráli jsme v sezoně 2015/16 s Mladou Boleslaví semifinále. Nakonec to pro mě byla povedená sezona. Vím, že v té době se v Chomutově začaly dluhy kupit a takhle se to po dvou třech letech navršilo. A ono to nejde pořád tahat před sebou.

Sedm nových majitelů vyhlásilo boj o postup. Budete na to podle vás mít kvalitu?

Pár kluků zůstalo z loňska, mládež tady byla vždycky vynikající, několik nových se nás v kabině sešlo. Věřím, že vedení bude postupně doplňovat kádr, a myslím, že se budeme snažit hrát v co nejvyšších patrech. Ale těžko mluvit dopředu, jak by to mohlo vypadat.

A ten postup?

To by před sezonou měl být cíl každého ambiciózního klubu. Navíc teď to je o dost jednodušší než v předcházejících letech, kdy jste museli vyhrát play off a pak i baráž. Přímý postup je velké lákadlo. Budu se snažit, aby to k tomu spělo, ale hodně klubů silně posilovalo.

Máte být jedním z lídrů mužstva. Těšíte se na tu roli?

To se teprve uvidí, jestli budu. Člověk už má taky nějaké roky, zkušenosti, tak doufám, že to bude klapat a sedne to nám všem. A že se bude dařit hlavně týmu.

Zástupci sedmi majitelů byli před prvním tréninkem v kabině. Co jste se dozvěděli?

Ráno nás přišli pozdravit, představit se a popřát úspěšnou sezonu, aby se dařilo a byli jsme zdraví. Byli všichni, přišli poctivě.

Pamatujete si ta jména?

Některé majitele jsem znal z předcházejících sezon, ve městě nebo u hokeje se už pohybovali. Když klub převzali, hned druhý den jsme se definitivně domluvili. Věřím, že to bude fungovat, už proto, že je znám. Smlouvu mám na jeden ročník, ale druhá sezona je ještě otevřená.