Chomutovský obránce Havel: Díky sedmi statečným žijeme. A chceme zpět

„Bývalý trenér Štrba mi řekl, že ode mě čekal víc, že takový je hokej. Bral jsem to, že je to sport, ne pokaždé se daří. Trénoval jsem s juniorkou a čekal jsem, až se najde nějaké angažmá. A našlo se rychle,“ usmívá se stokilový pořízek.

„Dostal jsem doma druhou šanci, teď ji chci pořádně čapnout za pačesy. Nechce se mi nikam stěhovat, chci tady zůstat co nejdéle,“ přeje si chomutovský odchovanec. Přiznává, že nabídek z jiných klubů moc neměl. „Něco se řešilo, ale bylo špatné období, kluby jsou plné, některé týmy nevěděly, jestli budou v osmičce, nebo ne. Nechtějí zbytečně vydávat peníze, když se nesestupuje.“

Nového trenéra Buchala zná Havel ze společného působení v Kadani nebo v mládežnických kategoriích. „Je to výborný trenér, umí si sjednat pořádek, což je dobré pro kabinu. Je zárukou, že se tam nebudou dít žádné špatné věci.“

Piráti slaví výhru, druhý zleva Radek Havel

Chomutov bere Havel jako svůj dosavadní vrchol kariéry. „Vyrůstal jsem tady, je to pro mě nejvíc. Posunout bych se dál chtěl, ale nejlépe s Chomutovem. Žijeme tu postupem do extraligy.“

Přitom to není tak dlouho, co se nejen Havel obával o budoucnost zadluženého klubu. „Ze začátku to vypadalo černě, pak ale se rozhodlo sedm statečných tomu pomoct a my jsme rádi, že hokej v Chomutově dál žije. Platy nám chodí, s tím teď není žádný problém. A je jen na nás, abychom udělali co nejlepší výsledek a vrátili sem extraligu,“ burcuje vousáč Havel.

První cíl Piráti splnili, v základní části postoupili do elitní osmičky. „Teď už se můžeme těšit na druhou fázi a na play off. Máme dobrý tým, Vsetín je kvalitní soupeř a my mu dali šest gólů,“ připomněl Havel poslední domácí vítězství Pirátů 6:2.

V prvoligové tabulce se Chomutov drží na špici, jeho ztráta na českobudějovického lídra je ovšem nedostižná, víc než dvacetibodová. „Budějovice mají hodně kvalitní tým. Pro ně je teď asi nejlepší šance postoupit, ale snad jim to překazíme a půjdeme zpátky do extraligy my,“ věří řízný bek.