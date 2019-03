Okál jako Erat? Kolouch větší pecku do hlavy ještě nedostal

„Napsal mi hned večer po zápase, že se omlouvá, takže dobrý,“ nenese si sedmadvacetiletý centr zášť. Přitom za podobný drsný náraz dostal brněnský útočník Martin Erat dvojnásobný trest. Měl i Okál pykat víc?

„Těžko říct,“ nesoudí Kolouch. „Asi hrálo roli, že ve zprávě bylo jen, že mám zlomený nos, a bohužel toho bylo víc. Ale zmeškané zápasy mi to nevrátí, takže je mi to jedno.“

Apriori je špatně, že se posuzují následky zranění a ne faul jako takový.

„Mně nepřísluší, abych to hodnotil. Ale co se týká takových zákroků, kdy hráč je bez puku a nedívá se, mohl by to soupeř vyhodnotit lépe, aby ho nezranil. Ale hokej je strašně rychlý a někdy to nezastavíte,“ nechce se Kolouch vracet k nepříjemné vzpomínce. „Nebyl jsem tak mimo, abych na to nevzpomínal. Takovou pecku jsem do hlavy ještě nedostal. Ale nebylo to jen do hlavy, ukázalo se, že mám ještě natržený sval, takže se pauza protáhla.“

K pozitivnímu myšlení Kolouchovi prospěl úterní návrat do sestavy a vítězství 2:1 v prodloužení nad Karlovými Vary, které bylo pro sedmé kohouty už čtvrté v řadě, díky čemuž mají prakticky jisté play off a na šesté Vítkovice ztrácí jen dva body. Ač jsou Olomoučtí rozjetí, před Karlovými Vary porazili druhou Plzeň i první Liberec, s Energií byli za dva body rádi.

Olomouc - Mladá Boleslav Sledujte od 18.00 online.

„U nich jsme nedali ani jeden gól a chtěli jsme k tomu přistoupit úplně jinak. Říkali jsme si, že to nesmíme podcenit, ale byl to zápas, kdy nám nohy úplně nejely. Snad tam byl deficit z minulých zápasů, ale nakonec jsme se poprali dobře, máme dva body a jsme rádi,“ říká Kolouch.

Další body chtějí přidat Hanáci dnes (18.00) doma proti Mladé Boleslavi. Navrátilec do sestavy věří, že bude zase lepší. „První třetinu to bylo docela dobré. Pak už se únava projevila, cítil jsem se ne úplně nejhůř, ale nebylo to ideální. Musím ještě hodně potrénovat, abych byl stoprocentní,“ povídá forvard, který většinu sezony nastupoval ve druhé lajně s kanonýrem Irglem a v 27 zápasech zaznamenal 15 bodů za 4 góly a 11 asistencí.

Má ještě čtyři utkání, aby se po zkratu Okála dostal na play off do formy. Na ledě však obezřetnější není. „Už jsem pár takových ran schytal a nepoznamenalo mě to, že bych byl bojácnější.“