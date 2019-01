Rychle střídej, nepropadej, opakoval si Michálek při debutu za Kometu

„Chtěl jsem hlavně hrát jednoduše, abych nikde nepropadal. Nepouštět se do žádných větších akcí. Na začátku jsem dal pár dobrých nahrávek, to mi vždycky pomůže dostat se do zápasu. Byl to první zápas po dlouhé době, tak jsem chtěl hrát na jistotu,“ líčil 36letý zadák, který se do české nejvyšší soutěže vrátil po necelém roce.

I v minulé sezoně naskočil do extraligy v Brně, tehdy v dresu Sparty. Z DRFG Areny si odvezl prohru. „Vzpomněl jsem si na to při rozbruslení,“ pousmál se Michálek. Předloňský zápas označil za těžší než ten, do něhož vkročil v neděli.

To už měl lepší představu, co ho čeká. Třeba bouřlivé domácí prostředí, v němž se hráč sice báječně dostane do tempa, ale hůř už se předávají pokyny.

„Na komunikaci ještě musím zapracovat. Není to jednoduché, protože v Brně se neslyšíme. Říkal jsem klukům před zápasem, aby na mě mluvili. I z hlediska načasování s pukem pro mě budou první zápasy těžké, tak abychom spolu komunikovali. Hrozně mi pomohli, za to jim děkuju. Je radost tady hrát, tým maká, snad to tak půjde dál,“ povídal.

Hned dnes hraje Kometa doma znovu, od 18 hodin hostí Chomutov, a Michálek půjde znovu do akce. Defenziva domácích by celkově měla být ve stejném složení, tedy znovu bez zraněného Michala Barinky a s Dalimilem Mikyskou místo Tomáše Malce.

Zadák z Arizony bude dál testovat svoje schopnosti, hokejové i fyzické. „Fyzička ještě není tam, kde by měla být, mám před sebou hodně práce. V tom je dobré, že máme ještě dva zápasy a pak delší pauzu, takže snad to ještě naberu. Hlavně aby byl celý tým včetně mě připravený ve formě na konec sezony,“ přeje si Michálek.

Uchvátila ho kulisa moravského derby proti Zlínu. „Musím se naučit pár nových pokřiků a písniček,“ podotkl s úsměvem. „Atmosféra byla parádní, člověka to vždycky nabudí. Trochu jsem byl i nervózní, ale popravdě jsem to čekal horší. Zápasy docela prožívám, zvlášť po takové době a v novém týmu. Ale musím říct, nevím proč, že celý den jsem prožíval v klidu,“ dodal.

Přesto, jak již bylo řečeno, vsadil Michálek hlavně na jistotu. „Měl jsem krátká střídání, snažil jsem se, aby mě nezamkli v pásmu. Rychle střídat, hrát jednoduše – a neměl jsem problém. Nakonec to bylo lepší, než jsem sám očekával.“