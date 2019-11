Ještě bych vlajky nevyvěšoval. Ale tabulka je teď hezká, těší Růžičku

Třicetiletý útočník Sparty dal dva góly ve druhé třetině během minuty a půl. Pár sekund po snížení na 3:4 navíc Michal Řepík vyrovnal a Kometa, která celý zápas kontrolovala, přestala bruslit.

Neztratili jste naději ani za stavu 1:4?

Vždycky doufáte, hokej je plný zvratů. Stačí jedna střela, která se chytí, a pro tým, co vede a musí to udržet, to je nepříjemné. V tom je hokej krásný. Kolikrát máte zápas ztracený, stačí pár střel a fanoušci mohou skákat a radovat se.

Zlomily Kometu vaše dva góly?

První sice špatně, ale propadl. Chtěl jsem puk schovat za obránce, na našem malém hřišti to tam spadnout může. Šlo o takovýho prudkýho motýla. Po vyrovnání jsme už cítili, že výhru urveme. Dnešní zápas si budu asi ještě dlouho vybavovat. Proti Brnu se za stavu 1:4 často neotáčí.

Očima trenéra Sparťanský kouč Uwe Krupp: O Růžičkově pozici: „Vy v Česku máte rádi čísla. Za mě je třeba otázka, jestli vůbec máme první lajnu. Ano, teď hraje Tomáškova řada výborně, ale taky se daří Pechově i Sukel’ově formaci. Jde o to, kdo má zrovna formu. Růžička maká a hraje, jak po něm žádáme. Dává pozor na taktiku. Proti Kometě pro nás byl ohromně důležitý.“

O tom, zda Růžičkovi chybí Kvapil: „Marek chybí nám všem, my se ale musíme vyrovnat se situací, jaká je. Tomášek teď třeba hrál zraněný, je otázka, zda vůbec měl nastoupit. Hráči dosud odváděli dobrou práci a situaci také chápou.“

Co proběhlo v kabině před třetí třetinou?

Nic extra, protože jsme špatně nehráli. Stačilo se chytit střelou.

A vymazat chyby?

Hokej je o chybách. Kdyby nebyl, skončí to 0:0. Nikoho by to nebavilo a lidi by zůstali doma. Hlavně že jsme ukázali vnitřní sílu a otočili jsme zdánlivě prohraný zápas.

Co vy osobně? Za posledních sedm utkání jste měl jedinou asistenci, klesl vám čas na ledě.

Jsem rád. Je blbost, když někdo řekne, že není. Pomohl jsem týmu. Máme ho kvalitní, každý dostává pokyny a já si na novou roli zvykám.

Je výhra důležitá i pro psychiku?

Je hezký se teď kouknout na tabulku, ale nepřeceňoval bych ji. Ještě toho je před námi plno, tak bych vlajky nevyvěšoval. Buďme v klidu, připravíme se na Kladno (utkání se hraje až 13. listopadu, je reprezentační přestávka). Radši bych ale hrál hned, protože nás ta pauza zastaví.