Sparťanská jízda vzbuzuje myšlenky na titul. Předčasně?

Jistě, jsou to samozřejmě předčasné prognózy, o poháru se rozhoduje až v play off, nicméně výsledky i výkony týmu s velkým S na dresech budí oprávněný optimismus. Ze Sparty je po dlouhé době cítit síla.

„V tuhle chvíli patříme do nejužší špičky extraligy a určitě máme na to měřit se s nejlepšími,“ říká sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

I ta slova něco naznačují, byť ten samý muž neustále a dokola opakuje, že současný stav nemusí nic znamenat a rozhodně ani nic nezaručuje. To je pravda, play off startuje až na jaře, do té doby času dost. Sparta však má trumfy ve svých rukách.

Tím největším je kvalita. Ukázalo se, že zabraly velké příchody v ofenzivě i defenzivě. Mužstvo nastřílelo nejvíce gólů (65), síla je rovnoměrně rozvrstvena do všech čtyř formací. Aby ne, když tým v létě doplnila jména jako Řepík, Tomášek nebo Růžička. A pozor, kvůli zranění ještě nehraje Marek Kvapil!

„Tým ukázal, že je schopný fungovat i bez něj, což je pochopitelně pozitivní zpráva. Kluci hrajou dobře, týmově. Věříme, že až se Kvápa uzdraví, budeme ještě silnější,“ říká Hlinka.

Díky kvalitě může trenér Uwe Krupp aplikovat úplně jiný styl a taktiku než v uplynulé sezoně, během níž byl za herní projev dost kritizovaný. „Zápasy jsou koukatelné a atraktivní. Letos si takový způsob hokeje můžeme dovolit - to byl ostatně záměr,“ dodává sportovní manažer.

Když zpočátku sezony nefungovala obranná fáze a tým inkasoval příliš mnoho gólů (jen v prvních dvou kolech jich bylo 14), nastalo mírné zděšení. Navzdory faktu, že jich mužstvo dokázalo stejný počet nastřílet. Situace se od té doby dost zlepšila.

I díky tomu dokázala Sparta vytvořit aktuální šňůru, která čítá jedenáct vítězství z posledních dvanácti duelů, jež Pražany vynesla na první místo. Krupp přesto namítá: „Vy tu v Česku máte rádi čísla, koukáte, kdo je první, kdo druhý, ale pro mě je nejdůležitější, jestli hráči dodržují taktiku.“

Silní jsou rudí i v bráně, kde nemají jasně danou jedničku, ale sází na vyrovnanou dvojici Machovský, Sedláček. Takže ideální stav defenzivy?

„Těžko může někdo říct, že má ideální obranu. Taková by byla, kdybychom nedostávali góly vůbec. Naše defenziva ideální není, všichni to víme. Musí se na ní pracovat neustále, nicméně mužstvo si sedá. Noví hráči zapadají, stejně jako vztahy mezi všemi, tohle vždycky chvíli trvá. Kluci si na sebe zvykli a mužstvo hraje opravdu slušně, výsledky tomu odpovídají. A obrana se zlepšila,“ vypočítává Hlinka.

Nezanedbatelnou složkou je sebevědomí, jímž Pražané oplývají. Prokázali ho naposledy ve vyhecované bitvě o první místo s Kometou, která se pro ně nevyvíjela vůbec dobře. Přestože tým prohrával v průběhu třetí třetiny 1:4, tak dokázal zvítězit v základní hrací době.

„Ty opravdu důležité momenty sezony teprve přijdou a zůstáváme nohama na zemi. Na druhou stranu jsme přesvědčení o potenciálu. Snažili jsme se kádr doplnit určitým způsobem a věříme, že se nám to povedlo. Všechno funguje, jak jsme si přáli, snad to vydrží,“ uzavírá Hlinka.