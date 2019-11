Pyšný kapitán po sparťanském obratu. Hráli jsme na riziko, ví Řepík

Ještě v 50. minutě Kometa vedla 4:1. V přímém souboji o první místo však nepochopitelně selhala. Na 3:4 nejdříve dvěma góly snížil Vladimír Růžička. Vzápětí vyrovnal Řepík.

A v posledních sekundách základní hrací doby sparťanský kapitán poslal puk úspěšnému střelci Davidu Tomáškovi a pomohl k nečekaným třem bodům po vítězství 5:4.

Čím to, že jste zvládli utkání otočit?

Hráli jsme ve třetí třetině víc na riziko, rychle jsme otáčeli puky. Jsem na tým pyšný, že to proti silnému soupeři nezabalil. Je super, že jsme to urvali a před reprezentační pauzou jsme na prvním místě. Trochu si to užijeme, odpočineme si a připravíme se dál.

Kometa vás chvílemi školila, že?

Hrála chytře, čekala na brejky a odražené puky. Vyplatilo se jim to, protože jsme hlavně ve druhé třetině chybovali.

Vy sám jste měl dvě velké šance, ale proměnil jste jen jednu.

Lehce jsem se bál. Poprvé jsem puk viděl až na poslední chvíli, byl jsem špatně natočený, takže to šlo do tyčky. Podruhé jsem se už nachystal lépe, brankář o mně ani nevěděl. Měl jsem před sebou prázdnou bránu. Jsem fakt rád, že to propadlo.

V úvodu jste schytal ostrý krosček od Plekance, stalo se vám něco?

Byl jsem v pohodě. Dal mi krosček, letěl jsem na mantinel, ale do hlavy jsem si nějak moc nedal.

Jak náročné bylo bránit Plekancovu lajnu?

On sám má obrovské zkušenosti. Věděli jsme, že nedávno ubránil Gulyho (Milana Gulaše z Plzně). Hrál v podobné roli v NHL a umí ji výborně. Později jsme se snažili chodit spíš proti lajně Holíka, abychom na Plekyho chodit nemuseli.

Vaše řada s Tomáškem a Smejkalem zařídila i vítězný gól v závěru, to vás musí těšit.

Doufám, že to vydrží, zatím se sehráváme. Bruslíme dobře, umíme si vyhovět, podržíme puk v útočném pásmu a hodně spolu mluvíme. Musíme to v tréninku vypilovat.