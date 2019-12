Trenér Kýhos si do toho nenechá kecat, vědí dobře v Litvínově

„On je trenér, který si do ničeho nenechá kecat,“ trefil se útočník František Gerhát. A Jiří Šlégr, který svého trenérského nástupce vybíral coby generální ředitel, přikývl: „Je to něco, co jde za ním, co se o něm traduje. To byla taky jedna z věcí, proč jsme ho oslovili. Doufejme, že to přenese do kabiny a my začneme díky tomu vyhrávat.“

Je jen málo hráčů v litvínovské kabině, které Kýhos nekoučoval. Patří mezi ně Tomáš Pavelka. „Osobně se s trenérem neznám, ale myslím, že jeho bývalá manželka mě v Litvínově stříhala,“ usmál se bek, jehož hostování ze Sparty se protáhlo do konce roku. „Neřešili jsme, kdo nás povede. My musíme odvádět tu práci, kterou po nás chce zrovna ten, co za námi stojí na střídačce.“

Už před sezonou vsadila Verva na domácí trenérský štáb, což se 63letým Kýhosem pokračuje. „Jeho angažování je logické, je to kluk od nás, vyrostl tady, má k tomu vztah. Okamžitě řekl ano, protože mu není lhostejné, kde se Litvínov nachází v tabulce. Volba byla jasná. Pro nás je zásadní, že do litvínovské kabiny a litvínovských poměrů přichází litvínovský trenér. Za tím bych udělal tečku,“ nechtěl Šlégr rozebírat, kolik koučů nabídku odmítlo.

Kýhos přebírá mužstvo na vzestupu. Na herním určitě, aspoň soudě podle posledních tří kol, tabulkový posun je jeho úkolem. Po nedělní výhře 6:2 nad Vítkovicemi, ještě bez navrátilce Kýhose, Verva opustila poslední příčku extraligy.

„Cílem je odlepit se ode dna a koukat směrem nahoru. Že by se každý z nás chtěl probojovat co nejvýš, to tak je. Abychom ale dneska mluvili o play off, to není namístě,“ brzdí optimismus šéf Šlégr.

Hráči Litvínova však cítí, že se zvedají. „A nemyslím, že by to bylo odchodem Jirky Šlégra. Možná to tak vypadá, ale ten systém si musel sednout. Hučí ho do nás víc než čtyři pět zápasů, co jsme hráli slušně. Jen se čekalo, až v tom systému všichni přestanou dělat chyby. Teď se to docela projevilo, jsme na stejné vlně, naše hra jde nahoru,“ pochvaluje si obránce Pavelka.

A stejně tak Šlégr. Nežárlí na to, že dvě výhry ze tří kol přišly až po jeho abdikaci. „Jestli jsem odešel a přichází někdo jiný, na tom tolik nezáleží. Důležité je, aby se hráči vnitřně nakopli, začali si věřit. Což proti Vítkovicím bylo. Když vedli o dva góly, najednou měli větší klid na hokejce, podrželi puk, podívali se, kde je spoluhráč. Psychologie je ve sportu důležitá, zastává možná až 80 procent výkonu. A teď tomu přinášíme další impulz, zkušenost v podobě trenéra,“ tvrdí zlatý olympionik Šlégr.

Souzní s Kýhosem v otázce kádru chemiků. „Probírali jsme to zprava zleva. Ale jak sám říkal: nepřichází jako kat, že by vyházel půlku hráčů a použil jiné. Tak to není.“

Ovšem nad některými jmény jsou otazníky, hlavně nad dvěma „K“. Zkušení obránce Kubát i útočník Kašpar jsou mimo sestavu. První dlouhodobě, druhý byl podruhé.

„Máme kritéria, která musí každý z hráčů splnit, než nastoupí do zápasu. A Kubát je nesplnil. Až tak učiní, rádi ho využijeme. Je kvalitní obránce, ale musí být nachystaný fyzicky i psychicky,“ míní Šlégr. „Uvidíme, jak trenér Kýhos naloží s Kašparem. Jeho výkony nejsou hodné lídra. Má být rozdílový hráč, není, tak si odpočinul. Ale neznamená to, že bychom chtěli ukazovat prstem, že on je ten, kdo za to může. Zabrat musí všichni. Když zabere jen on, nebude to stačit.“

Pro Šlégra nástupem Kýhose hektika nekončí. Zůstávají mu funkce generálního ředitele a předsedy představenstva. „A hlavně – já si neodpočinu, dokud nebudeme někde nahoře. Mně na tom klubu tak záleží, že to budu prožívat až do posledního zápasu. Odfrknu si později.“