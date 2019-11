Litvínov se zřítil na poslední místo. Řekne Kýhosovi ano?

„Co dál, to je záležitost vedení, k tomu se nebudu vyjadřovat,“ řekl po utkání Jindřich Kotrla, který Litvínov vede s dalším asistentem Radimem Skuhrovcem a sportovním ředitelem Josefem Beránkem.

Jiří Šlégr po své rezignaci na pozici hlavního trenéra hledá svého nástupce. Odmítli třeba František Výborný, Marian Jelínek či Miloslav Hořava, v posledních dnech Verva rokovala s Vladimírem Kýhosem.

„Jednání se vedla, ale zatím se nic neděje. V neděli určitě na střídačce nebudu. Já zájem mám. Není mi jedno, v jaké situaci Litvínov je. Když to vidím, rád bych tomu pomohl,“ prozradil Kýhos v pátek večer. „Ale teď je to věc jednání vedení klubu,“ tvrdí s tím, že s prvoligovým Chomutovem, který taky shání trenéra, v kontaktu není.

Po Šlégrově abdikaci Litvínov porazil 2:1 Karlovy Vary a ani v pátek ve Zlíně to nevypadalo špatně. Na trefu domácího Ference od modré čáry odpověděla Verva do dvou minut, Mikúš tělem tečoval puk a bylo srovnáno. Ve 2. třetině hosté přestříleli Zlín 11:4, ke gólu to ale nevedlo. A tak v čase 55:54 rozhodl po nedůrazném litvínovském vyhození Fryšara, skóroval z kruhu. Do prázdné branky pečetil Fořt.

Litvínovský Patrick Kudla (vlevo) odstavuje od puku Jakuba Hermana ze Zlína.

Právě Fořt se zaskvěl za stavu 1:1 gestem fair play. Rozhodčí chtěli vyloučit Pavelku za Fořtovo podražení, obránce už seděl na trestné lavici, ale Fořt přijel za arbitry, že o faul nešlo. Trest byl zrušen. „Super sportovní chování, chci mu poděkovat,“ vzkázal Kotrla.

Podle něj byl jeho Litvínov lepší. „Ale bohužel jsme neproměnili vyložené šance,“ litoval asistent. „Pracujeme na stejných věcech pořád dokola, jdeme zápas od zápasu. Mužstvo trošku dostalo impuls tím, že Jirka Šlégr odstoupil, asi tím strachem se nakoplo. Zápas s Karlovými Vary odmakalo perfektně, teď jsme pohořeli v koncovce. Když máte deku, jste psychicky dole, tolik si nevěříte. Jedině poctivou prací si hráči začnou znovu věřit.“

Litvínov se zřítil na poslední příčku, o skóre ho přeskočily Pardubice, které přemohly 4:3 v prodloužení Plzeň. Ovšem Vervu ocenil zlínský asistent Martin Hamrlík: „Litvínov nás přehrával. Někdy to tak je, že lepší prohraje.“

Co v neděli? Chemici od 15.30 hostí Vítkovice.