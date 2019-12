Kýhos, nový trenér Litvínova: Nepřicházím jako kat

Řada koučů odmítla, vy tedy máte odvahu Vervu zvednout?

Mám. Proč bych neměl? Není to poprvé, kdy jdu k týmu za téhle situace. Když jsem tu byl v roce 2011 naposledy, bylo to podobné.

Co říkáte výkonům Litvínova?

Tým mám nasledovaný, chodil jsem na zápasy letos i loni. Jsem potěšený, že poslední tři kola se to otočilo a mužstvo trošku začalo hrát. Byl jsem se s Jirkou Šlégrem (šéf klubu) podívat i v pátek ve Zlíně a myslím, že tam nespravedlivě prohráli. I proti Vítkovicím podali dobrý výkon, i když je soupeř taky v problémech. Ale je vidět pokrok ve hře a uklidnění hráčů.

Co přinesete vy?

Hlavní důraz bude na zlepšení obranné hry, abychom nedostávali laciné branky a nedělali chyby vzadu. Co se týká útoku, problém je, že máme málo hráčů v předbrankovém prostoru, přitom střel je hodně. Na tom budeme pracovat a doufám, že hráče přesvědčíme, aby to tak hráli.

Jaká je kvalita kádru?

Složili to takhle a je to kádr, který by neměl hrát v těchhle pozicích. Ale něco jiného je koukat seshora a něco jiného je poznat hráče zblízka a pracovat s nimi každý den. Většina kádru jsou hokejisté, kteří mají něco za sebou. Určitě to prodají.

Sáhnete do týmu?

O tom bych nechtěl mluvit, nejdu sem jako kat, abych někoho vyhazovat. Jdu s hráči pracovat a snažit se, aby jejich výkony byly lepší.

Promícháte některé útoky?

V dalších dnech asi ne, protože to není potřeba. Možná k nějakým změnám dojde, ale nic velkého.

Kolik hráčů jste už vedl?

Skoro všechny. Spíš koho jsem nevedl, třeba Myšáka.

Nehrál kapitán Lukáš Kašpar, proč byl mimo sestavu?

Nehrál, protože výkony, které podává, nejsou ani z mého hlediska hodné jeho jména. Není to hráč, kterého Jirka, potažmo klub, bral jako posilu a základní kámen, náhradu za Lukeše s Hüblem. Neplní to.

Jak vzpomínáte na předchozí litvínovské štace?

To už je tak dlouho, že si nevzpomínám (smích).

Jaké je vést zase domácí tým?

Jsem rád, že tu příležitost jsem dostal, že mě Jirka oslovil. Že mám možnost v klubu, kde jsem s hokejem začínal, ještě něco zažít. Je to větší srdcovka. I když jsem trénoval v Brně, všechnu svojí energii jsem dával Kometě. Tady je to o to víc, že jsem doma.