Kýhos začal v Litvínově divokou výhrou. Úplně zlaté body, radoval se

„Pocity jsou krásné. Ty body potřebujeme. Nejsme na tom dobře a tohle jsou pro nás úplně zlaté body. Boleslav hraje výborně, pohybuje se na špici. Mají výborné mužstvo,“ řekl novinářům Kýhos.



Nevídaný obrat bral s nadhledem a nelovil v paměti, zda něco podobného zažil. „Já mám dost sklerózu, já si toho moc nepamatuju. Ale v hokeji je možné všechno. Dokud není šedesátá minuta, tak se může stát všechno,“ prohlásil někdejší kouč Chomutova, Komety Brno, Karlových Varů, Třince nebo Hradce Králové.

Nijak výjimečně duel v Mladé Boleslavi nebral. „Asi fanoušci měli speciální motivaci. Já neměl, nebyl důvod,“ usmíval se Kýhos. Nahradil Jiří Šlégra, po jehož rezignaci vedli ve třech zápasech tým dočasně asistenti Radim Skuhrovec s Jindřichem Kotrlou a dosáhli na dvě výhry ze tří zápasů.

Přestože Kýhosův tým dnes prohrával po dvou třetinách 1:4, žádný řev v kabině nepřišel. „Zvýšil bych hlas, kdybych věděl, že na to hráči kašlou. Tak to nebylo. Potřebují do sebe hlavně nabušit sebevědomí a pak to bude zase starý dobrý Litvínov,“ řekl.

„Já si myslím, že jsme měli dost šancí i ve druhé třetině. Některé góly jsme si dali skoro sami. Hlavně v té přesilovce,“ připomněl Kýhos branku Jakuba Klepiše na 3:1 při početní výhodě Litvínova, před kterou chybovali bek Tomáš Pavelka i gólman Jaroslav Janus.

„Ale to, co jsme chtěli hrát, kluci celkem plnili. Mužstvo Boleslavi je nabruslené a je fuška s nimi držet krok. Přesto jsme se do šancí dostali a byla jen otázka, kdy je proměníme. Nebylo proč něco hráčům vyčítat, ale naopak je povzbudit. Jak je vidět, tak to zafungovalo a odehráli jsme výbornou třetí třetinu,“ řekl Kýhos.

Do závěrečného dějství dal v brance příležitost osmnáctiletému debutantovi Šimonu Zajíčkovi. „Od Jardy Januse se to dnes nějakým způsobem pořád odráželo a vypadal, že není ve své kůži, takže kdy jindy tam toho kluka dát, aby si to okoštoval. Můžu říct, že podal dobrý výkon. I když těch střel nebylo až tolik, tak si odbyl dobrou premiéru,“ komentoval Kýhos výkon Zajíčka, který ze šesti střel neinkasoval.

Poprvé od 20. října se vrátil do sestavy Litvínova jednatřicetiletý obránce Karel Kubát, který z ní vypadl z výkonnostních důvodů. „Ono to akorát tak vyšlo. Trénoval. Není to proto, že jsem přišel já, ale už byl nějakou dobu připravený. Já ho samozřejmě znám a chci, aby hrál, protože si myslím, že je to nadprůměrný hráč a hodně nám pomůže,“ dodal Kýhos.