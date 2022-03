Moc mi pomáhají Graňákovy rady, říká plzeňský obránce Kremláček

„Vzhledem k průběhu zápasu jsme chtěli víc. Vedli jsme 2:0, bohužel, ještě ve druhé třetině nám tam spadly dva rychlé góly. Pak jsme naopak dotahovali, za bod jsme byli rádi,“ popisoval devatenáctiletý Kremláček.

Jak chutná první gól v extralize?

Určitě by to bylo veselejší, kdyby nám pomohl ke třem bodům. Jejich bek chtěl puk omést o mantinel, jenže trefil rozhodčího. Martins (Dzierkals) mě pak skvěle našel mezi kruhy a já už to pak nějak trefil. Jo, radost jsem měl velkou.

To i klubový pokladník, že?

Jistě. Už se přihlásil, na tabuli mám v kabině něco vypsáno. No, možná mi rodiče budou muset trošku vypomoci. (smích)

Vaše maminka Helena je roky zaměstnankyní klubu. Jaké to je, mít ji každý den za zády?

Ale jo, jde to. Koukat se na tréninky vůbec nechodí, ani doma se o hokeji moc nebavíme. Jen po zápase probereme aktuální dění. Jinak mě nechává v klidu. (úsměv)

V Brně jste prožil i smolný moment. Před vyrovnávací trefou na 2:2 jste namazal zakončujícímu Šikovi. Mrzí vás to hodně?

Bohužel, teď už s tím nic nenadělám. Chtěl jsem to vyhodit lobem do středního pásma, co nejdál od nás. Jenže mi puk sjel z hokejky...

Je na ledě znát, že se blíží závěr základní části?

Určitě. Tabulka je hrozně našponovaná, každý zápas je plný soubojů, potyček. Každý už vypadá jako play off. Pro nás je to jenom dobře.

Věkem jste stále ještě junior, ale za áčko nastupujete pravidelně. Jak jste do týmu zapadl?

Jsem tady od suché přípravy, kluci mě přijali skvěle. A každým zápasem se cítím větší součástí týmu.

Radí vám zkušenější parťáci, Jakub Kindl či Dominik Graňák?

Teď hraji s Dominikem, hlavně on mi pomáhá. Je to skvělý kluk. Každé střídání se bavíme o tom, co bylo dobré, co zlepšit. Jeho rady mi hrozně pomáhají. Je to takový mentor, nám mladým se snaží pomoci.

Zbývají poslední tři kola, ale vy už máte před sebou jen dva zápasy. Jak berete fakt, že poslední kolo máte volno, jen budete sledovat výsledky ostatních?

Musíme urvat všechny body, co můžeme. A pak se uvidí, jak to na konci dopadne.