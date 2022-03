Plzeňský Schleiss po loterii v Brně: Pořád se chceme udržet ve čtyřce

„Když jsme na začátku třetí třetiny inkasovali gól na 3:2, tak bod bereme. Ještě jsme stihli vyrovnat, šlo se do prodloužení. Nájezdy už jsou loterie,“ popisoval sedmadvacetiletý útočník Škody Jan Schleiss.

Jste zklamaní, šlo v tomhle utkání vytěžit víc?

Bylo to vyrovnané, Kometa má hodně kvalitní mančaft. Občas měli tlak domácí, vařili nás tam, pak jsme zase měli spoustu šancí my. Škoda, že jsme nezískali druhý bod v přesilovce v prodloužení. Sehráli jsme ji dobře, ale nevyužili ji.

Udrželi jste se i tak v první čtyřce, ale situace se tam hodně zamotává. Pořád je přímý postup do čtvrtfinále vaším cílem?

Chceme být ve čtyřce. Byla by blbost, kdybychom to nechtěli, když se tam pohybujeme skoro celou sezonu. Přijít o to pár kol před koncem, to by bylo k naštvaní.

Byl jste určený i do nájezdů, ale gólman Tomek vás vychytal.

Vyúhloval mě. Nebylo tam místo, stál jako krabice a dobře si mě najel. Led byl upravený, chtěli jsme gólmana rozpohybovat. Ale asi to byla blbost, měli jsme spíš chodit rovnou do střely.

Při své gólové akci jste pálil přesně k tyči, jak jste situaci viděl?

Nijak, já jsem puk vůbec neviděl. Ta střela šla přes tři hráče, prolétlo to tam. Jsem rád, že rána propadla.

Velkou šanci jste měl i v oslabení, kdy jste jel sám na gólmana.

Tam jsem akorát netrefil bránu. Na rozdíl od nájezdů jsem při téhle akce gólmana už měl, jenže jsem netrefil odkrytou branku.

V minulé sezoně Plzeň vypadla v předkole s Olomoucí. Je to pro vás nějaký strašák?

Já tu loni ještě nebyl. Ale nemyslím si to. Každý chce hrát co nejvýš. A byla by pro nás škoda spadnout do předkola.

Vítáte, že do hlediště už smí plný počet fanoušků?

Je to super, že se lidi vrátili na stadiony. Je to úžasné, má to náboj. Doufám, že to tak zůstane už napořád.

Scházela vám spousta zraněných hráčů, co říkáte na výkony mladíků, kteří nastoupili?

Myslím, že kluci to odehráli suprově, podali skvělý výkon. Můžeme na ně být pyšní, jen ať v tom takhle pokračují.