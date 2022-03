Plzeňský gólman Pavlát: Rvačky okolo branky? Já si raději poodjedu do rohu

„Takhle to vůbec neberu. Když mi trenér řekne: Jdeš do brány, tak se tam snažím odvést maximum. Samozřejmě, že chci chytat co nejvíc. Teď se mi to daří, ale o to víc musím podávat kvalitní výkony i každý trénink. Abych se mezi tyče dostal zase další zápas,“ líčí chomutovský odchovanec Pavlát, který v Plzni kroutí druhou sezonu.

Škoda, která se rve o účast v elitní čtyřce, má před sebou ještě dva zápasy - dnes ve Zlíně (17.30) a v neděli domácí derby s Karlovými Vary. V posledním kole má Plzeň volno a musí čekat, jak boj o přímý postup do čtvrfinále dopadne.

Je to pech, že zrovna v posledním kole máte volno a už nic neovlivníte

No, pech... Mohli jsme si to uhrát pár kol dozadu. A i teď si pořád myslím, že si ještě čtyřku můžeme uhrát sami. Každé kolo jeden tým stojí, je to tak dané a teď to prostě vyjde na nás.

Už loni jste se o přímý postup do čtvrtfinále rvali až do posledního kola, nakonec vám chyběl jediný bod. Je to teď podobné?

Je a hodně. Pořád šanci máme. Budeme se teď snažit vyždímat šest bodů a pak uvidíme, co se stane v posledním kole.

Hráči říkají, že na ledě už je to v posledních kolech pořádně vypjaté. Vnímáte to i jako gólman? Zajíždí do vás soupeři v brankovišti více, snaží se vás rozhodit?

Jo jo. Takhle už je to pár kol, zápasy jsou vyhrocené, už je to fakt jako v play off. I my do toho musíme dávat sto, sto dvacet procent, nějaké sebeobětování pro tým už na ledě musí být jasně viditelné.

Nedělá vám problém zůstat v klidu, když vás někdo atakuje?

Musím být na ledě v klidu. Do rozmíšek před brankou se vůbec nezapojuji. Já si poodjedu do rohu, tam se uklidním a připravím se na další situaci. Nejsem typ, který by se chtěl s někým prát. Chci mít svůj klid, pořád se koncentrovat. Kdybych se po někom ohnal, můžu vylétnout z koncentrace a pak mi tam může prolétnout nějaký laciný puk. Takhle to mám nastavené.

A když jste mimo led, jak relaxujete nejlépe?

Jak kdy. Buď si něco přečtu, projdu se venku, občas si zahraji playstation. Je to různé. Na co se zrovna cítím, to udělám. I regenerace je důležitá. Abych se cítil pohodlně, vyčistil si hlavu a abych byl připravený na další den. Na další trénink, na další zápas...

Ten páteční odehrajete ve Zlíně, který už je jistým sestupujícím. Jenže i Sparta se v minulém kole přesvědčila, že nic neodevzdají.

Samozřejmě. Se Spartou odehráli naprosto vyrovnaný duel. Myslím, že i Sparta byla překvapená, myslela si, že to bude mít jednodušší, pro ně to bylo nervózní utkání. A nás tam nečeká nic jiného. Musíme hrát od začátku na sto procent, pořádně se připravit, aby nedošlo k sebemenšímu podcenění. Musíme tam prostě vyhrát. A stejně tak v neděli s Karlovými Vary. Pokud chceme udržet čtyřku, jiná cesta není.

V neděli už může být plný stadion. Těšíte se na to, že lidí může být zase o něco víc?

Rozhodně. Já jsem vlastně pořádnou atmosféru zažil v Plzni až teď proti Kladnu. Bylo to neskutečné, hrozně jsem si to užíval, s fanoušky je to v Plzni super. Lidi vám zvednou výkon o hodně procent, hraje se úplně jinak než bez nich.

Až člověka napadne, že za ty dva roky skoro s covidem zapomněl, jaké to je hrát hokej před vyprodanou halou, že?

To je přesně ono. Když jsem přišel do Plzně, další sezona byla bez fanoušků. A až teď se to úplně rozvolní. Jsem za to hrozně rád.