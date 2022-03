Hloupě ztracený náskok a (zase) bídné nájezdy. Bod je málo, vědí v Plzni

Kvůli dopravní kalamitě dorazili do Zlína později, o půl hodiny se musel posunout začátek utkání. „Bylo to hektické. Ale určitě se nebudeme vymlouvat na to, že je to důvodem porážky,“ líčil plzeňský útočník Michal Bulíř po utkání na ledě sestupujících Beranů. Domácí vyhráli po nájezdech 3:2.

Je hodně složité skočit do utkání bez pořádné rozcvičky?

Bohužel se to tak sešlo, cesta byla náročná. Člověk je dvě hodiny před zápasem zvyklý dostat se do nějakého svého režimu, to tentokrát nebylo. V autobuse prostor na nějakou rozcvičku není, jen mi náš fyzioterapeut tejpoval ruku.

Navrátilec do plzeňské sestavy Michal Bulíř pálí na Daniela Hufa ze Zlína.

Kvůli zranění jste vynechal tři zápasy, jak jste se cítil?

S Vítkovicemi jsem navíc odehrál jen minutu, pauza trvala nějakých 12 dnů. Začátek byl těžší, než jsem se do toho dostal. Od druhé třetiny už to bylo lepší, pomohlo mi i vyšší tempo. Ale to je tak všechno.

Váš gól na začátku třetí části znamenal vedení 2:0, ale pak přišel kolaps. Co se na ledě stalo?

Dostali jsme blbý první gól, tečovaný smolně naším obráncem. To se stává. Možná to soupeře dostalo trošku na koně, dal vzápětí druhou branku. Tým jako my, který chce hrát o čtyřku, by si tohle měl pohlídat lépe. Nesedlo nám to.

Přímý postup do čtvrtfinále se vám dost zkomplikoval.

Ale máme v neděli ještě jeden zápas a myslím, že furt to můžeme mít ve vlastních rukách.

Co říci k nájezdům? V sezoně jste je ani jednou nevyhráli.

Myslím, že už je v hlavách máme, bohužel. Těžko říci, co s tím, natrénovat se to moc nedá. Já všechno začal, jedu jako první a netrefím ani bránu. Co víc k tomu říct...