Sveřepé Vítkovice zabodovaly. Nemáme rychlost a energii, přiznal Jandač

Kluci mi to dali do prázdné, lebedil si Krenželok Podstoupil mnoho soubojů, utrpěl několik šrámů, ale hlavně - Lukáš Krenželok vsítil proti pražské Spartě ve 47. minutě vítězný gól a zařídil tak výhru 3:2. „U gólu jsem byl vykulený, že tam jsem sám,“ usmál se zkušený 38letý forvard. „A já ještě střílel na stranu gólmana. Kdybych se podíval, mohlo to být víc v klidu.“ Za gól ale vděčíte Janu Hruškovi a Dominiku Lakatošovi, že?

Jo, kluci mi to dali do prázdné. Po Lakatošově návratu z Finska s ním hrajete ve formaci. Je znát jeho přínos?

Je silný na puku, dovolí si v souboji, je to posila. Známe se už z Liberce, hraje se s ním parádně. Berete tři body, ale pořádně jste se na ně nadřeli. Kdy vám bylo nejhůř?

Pořád jsme vedli, jenže ve druhé třetině jsme udělali nějaké fauly, bylo to nervózní. Několikrát jsme puk vytáhli z brankové čáry. Ale předvedli jsme bojovný výkon, takový náš. Potřebovali jsme tři body. Sparta se nadechla, nakopla je naše oslabení, přesilovku mají dobrou. My ale věřili, že to urveme, šli jsme vyhrát, ne pro nějaký bodík. Povedlo se. A vy jste schytal spoustu ran.

Jo, něco mě bolelo, mám něco s nohou, ale to snad bude dobré. Podcenil jsem jeden souboj. Myslel jsem, že budu mít navrch, ale soupeř mě zahodil.