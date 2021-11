Šajbu! Solovjov si zvyká na Vítkovice, cítí důvěru a skóruje

Ve vítkovickém dresu odehrál ruský obránce Alexej Solovjov teprve sedm utkání, přesto už si vysloužil obdiv fanoušků. Stihl totiž dvakrát skórovat, pokaždé v přesilovce přesnou a tvrdou ránou od modré čáry.

„Střelba byla vždycky jednou z mých nejsilnějších předností. Musím dál pálit agresivně. Cítím se dobře, trenér i spoluhráči mi věří, tak musím pomáhat, jak se dá,“ prohlásil 27letý bek po zápase v Třinci, kde jeho dělovka poslala ostravský tým do vedení. „Byl to asi nejtěžší zápas z těch, co jsem zatím hrál tady v lize. Soupeři napadali rychle, hráli dobrý hokej,“ vrátila se vítkovická posila k prohře 1:2.

Ostravský celek se sice trápí především v zakončení, přesto si v říjnu vyhlídl a přivedl právě ruského zadáka. „Měli jsme ho odskautovaného. Potvrzuje, že má dobrou střelu, dobré bruslení,“ zmínil trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Solovjov sbíral zkušenosti v amerických univerzitních soutěžích, do Vítkovic zamířil z ruské KHL, kde působil v Avangardu Omsk. „Jenže jsem moc nehrál, neměl jsem moc času na ledě. Proto jsem se rozhodl rozhlédnout se kolem. Chci hrát víc, jsem v ideálním věku, chci ještě jít dopředu. Vítkovice se ozvaly, já to vzal,“ líčil svou cestu.

„Kvalita hry mě opravdu překvapila, je vysoká. Styl hokeje je trochu jiný než v KHL, týmy jsou tu mnohem agresivnější, hraje se víc dozadu. A fandové jsou skvělí,“ řekl Solovjov, jenž slýchá z tribun stejný slogan „šajbu, šajbu“ jako před lety jeho krajané Dmitrij Jerofejev a Alexandr Prokopjev. „O těch dvou jsem nikdy předtím neslyšel, než jsem sem přišel. Ale už jsem si o tom něco přečetl a taky něco slyšel i od fanoušků. Je to fakt super!“