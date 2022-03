Vítkovický Šimíček: Těžko si představit, že by se zranil někdo další

„Pro mě je ta práce vlastně stejná. Užší kádr jsme měli od začátku sezony. Teď nám ale do toho spadli hráči, kteří jsou zranění vážněji a léčit se budou delší dobu. K tomu se vyfauloval nejdřív jeden hráč, teď další,“ líčil Šimíček.

Jak se vám tedy v současných podmínkách skládá sestava?

Po 15. únoru je to těžší, protože půjčení hráči z první ligy by u nás už museli zůstat. Proto jsme rádi, že Kuba Illéš zůstane, ať máme kádr širší. Pracujeme ještě na jednom jméně (z Havířova v úterý přišel Vlastimil Dostálek - pozn.). Nedokážeme si představit, že by se teď ještě někdo zranil. Blíží se nejdůležitější část sezony a nezvládnout ji by bylo špatné.

Jakub Illéš se v dresu Vítkovic raduje z gólu do sítě Olomouce.

Jak se vám povedlo přivést Jakuba Illéše? Jihlavské vedení o jeho odchodu nechtělo ani slyšet. Musel si o to říct sám trenérovi Viktoru Ujčíkovi.

Bylo to složité. Jsme rádi, že mu Jihlava nakonec vyšla vstříc. Vím, že Ujča o tom nechtěl slyšet... Ale vztahy s Jihlavou byly v sezoně dobré, pomáhala nám, když jsme měli marodku. Teď to nebylo jednoduché a jsme rádi, že to klaplo. Teď to má Kuba ve svých rukách, vybojoval si šanci hrát extraligu a ukázat se. Vidím na něm, že i on by se hrozně moc chtěl prosadit, navíc v domovských Vítkovicích.

Marek Kalus dostal po utkání v Plzni disciplinární trest na čtyři zápasy. Řešili jste to s ním?

Ví, že nám to nepomůže. Máme zraněné a on patří k hráčům ze základu, které potřebujeme ve hře, ne aby se vyfaulovali. Trenéři s ním o tom mluvili, i my z vedení se chystáme. Kdyby se něco podobného stalo v play off, chyběl by nám, ať už je to kdokoli. Ano, chceme hrát tvrdě, ale nesmíme dělat hloupé fauly.

Jak to vypadá s Tobiasem Lindbergem? Od příchodu odehrál ze třiceti možných pouze osmnáct zápasů.

Teď je na marodce, zranil se v zápase se Spartou. Uvidíme, na jak dlouho to bude.

A co ostatní marodi? Lukáš Krenželok, Roberts Bukarts - kdy budou připraveni hrát?

Kržel, tam je to otázka týdne. Před pár dny jsem se s ním bavil a říkal, že už strašně chce. Buky jde v pátek na rentgen. Když to bude dobré, oddechneme si. Když to dobré nebude, je to v pytli.

Lukáš Krenželok Roberts Bukarts

Kvůli jejich výpadku jste museli řešit formace na přesilovku, doma ji hrál i junior Melovský...

Je to možné, do sestavy trenérům nezasahuju, takhle se rozhodli. V první přesilovce hrál i mladý Bernovský. Ale přesilovky jsou základ. Když ji nemáte v top optimální sestavě a nepomůžete si s ní v zápase, je to na prd. Holt se musí ukázat ostatní, že ji můžou hrát.

Nakolik si vlastně můžete vypomoct hráči z juniorky?

Samozřejmě chceme, ať i juniorka dopadne co nejlépe, ale když nebudou lidi v áčku, musíme po nich sáhnout. Krejsa, Melovský, bek Bystroň, Prčík, něco tam je. Do extraligy vletí, jsou schopní odehrát pár zápasů, pak jim fazona spadne, ale to je logické. Já věřím, že se dáme dohromady a do play off půjdeme natrénovaní. Chceme tam zarvat nadoraz.

Na soupisce máte Alexeje Solovjova a Ruslana Pedana z Ruska. Probírali jste s nimi válku na Ukrajině?

Seděli jsme s nimi, vidíme to na nich. Jsou z toho velmi nešťastní.