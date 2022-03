Nejdeme si to užít. Jdeme pracovat, hřímá vítkovický kouč Holaň

„Za mě hodně úspěšná základní část jak z pohledu umístění, tak z pohledu počtu získaných bodů a také posunu oproti loňsku. To je velké plus. Myslím, že na začátku sezony nám tohle nikdo nepředpovídal,“ konstatoval na klubovém webu vítkovický kouč Miloš Holaň.

Poslední zápas základní části ovšem Vítkovickým nevyšel. V neděli prohráli přímý souboj o sedmé místo v Liberci 1:6, navíc duel kvůli zranění nedohrál centr Rostislav Marosz. Kdyby ostravský tým uspěl, šel by v předkole na brněnskou Kometu.

„Přiznám, že jsem si tak v koutku duše možná přál jako soupeře Kometu a vyřadit ji, protože ta dělá problémy Vítkovicím delší dobu. Ale je tady Olomouc, silný soupeř. Člověk by si soupeře neměl vybírat,“ zmínil Holaň, který už mužstvo naplno připravuje na vyřazovací bitvy.

„Na první poradě před play off jsem týmu řekl, že nesnáším spojení ‚Pojďme si to užít.‘ To strašně svádí k nějakému polevení, laxnímu přístupu,“ vysvětloval kouč Vítkovic. „Nejdeme si to užít, ale tvrdě pracovat! Užít si můžu až pocit vítězství. Budou to bitvy kdo s koho, bude to o detailech. Člověk věří práci, co doteď dělal, a já mám v sobě, že teď bych chtěl ještě něco přidat.“

Vítkovičtí jsou však v nelehké situaci. Základní části kvůli zranění nedohrávali kapitán Roman Polák, kanonýr Roberts Bukarts, švédský forvard Tobias Lindberg, bek Petr Gewiese a v neděli poslední zápas základní části nedohrál už zmíněný Rostislav Marosz. „Teď už je play off a teď už se o zdravotním stavu nemluví,“ pravil Holaň.

A soupeř? Olomouc mimo jiných spoléhá na exvítkovické hráče Petry Koloucha a Strapáče, Lukáše Kucseru a Klimka či Rostislava Olesze, vede ji rovněž exvítkovický kouč Zdeněk Moták. A hlavně má ve svém středu Davida Krejčího, který se před sezonou vrátil domů z NHL.

„Olomouc loni vyřadila favorizovanou Plzeň 3:0 na zápasy a od té doby se nezměnila, tedy s výjimkou příchodu Krejčího,“ upozornil Miloš Holaň. „Osa mužstva je asi pro všechny evidentní: Konrád-Káňa-Krejčí. Na jedné straně se musíte připravit přímo na ně, ale na straně druhé musíte počítat, že mají i hráče, kteří je mohou zastoupit. Čekám vyrovnanou sérii.“

První zápas série hrané na tři vítězství začne v pátek v Ostravar Aréně v 17.00.