Je to o zodpovědnosti, důrazu, nabádá vítkovický lídr Krenželok

Série hraná na tři vítězství začíná v pátek v Ostravar Aréně, úvodní duel odstartuje v 17.00, vysílat ho bude v přímém přenosu ČT sport. Druhý zápas se hraje v sobotu ve stejném čase znovu v Ostravě.

„Bude to boj. Oni mají dobrou obranu, my ale taky. Podle mě se to bude lámat v přesilovkách. Oba týmy jsou takoví urpuťáci. Olmík známe, oni znají nás. Bude to myslím dost vyrovnané,“ prohlašuje Lukáš Krenželok.

V základní části Vítkovičtí Olomouc doma dvakrát porazili 5:3, jednou v Olomouci vyhráli 4:1 a jednou se vraceli s prohrou 0:2.

„Teď už ale hrajeme play off, a to bude ještě více o taktice, bude tam více soubojů,“ tuší zkušený forvard, který se už na vyřazovací fázi sezony těší. „Je to radost v hokeji. Člověk hraje celý rok proto, aby si pak zahrál play off. Nedá se to snadno popsat. Jde se na doraz. Musí se urvat zápas jako celek. Nehraje se na kanadské body nebo podobné blbiny.“

Ostatně s boji v play off má ostravský rodák bohaté zkušenosti - mimo jiné s Libercem si došel až pro mistrovský titul. „Hraje se na to, že musíme vyhrát zápas, a je jedno jak. Ať je ten hokej líbivý, nebo ne… důležité je vyhrát, zapsat bod do série. Je to o zodpovědnosti, důrazu.“

V sérii s Olomoucí budou Vítkovičtí čelit řadě bývalých spoluhráčů - v dresu kohoutů hrají Rostislav Olesz, Petrové Kolouch a Strapáč či Lukášové Klimek a Kucsera, k tomu je vede exvítkovický kouč Zdeněk Moták.

„Je to zpestření,“ usmívá se Lukáš Krenželok. „Neviděl bych v tom nějakou nevraživost. Hecování ale určitě proběhne. Ovšem to, jestli se známe, nebo ne, nebude hrát roli. Když hrajete play off, tak pro vás nikdo známý není. Nebo naopak, se známým se pak řežete na ledě ještě více, a pak si to po sezoně dlouho vysvětlujete...“

Do předkola jdou Vítkovičtí z osmého místa, Olomouc skončila v základní části desátá. Série tedy bude začínat v Ostravě. „Když si člověk začátek doma uhraje, většinou to je výhoda. Hlavní je se k tomu postavit. Udělat ten první krok. A udělat ho ideálně hned v prvním zápase,“ burcuje Krenželok. „Když se prohraje první zápas, už jste pod tlakem, že se opravdu musí. A ono se vážně musí, protože se hraje jen na tři a není to sranda.“