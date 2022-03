Krejčí hokejistům Olomouce „ušil“ pro předkolo play off Vítkovice

„Bylo to jako na houpačce,“ kývl olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Sezonu jsme výborně začali, hráli atraktivní hokej. Od listopadu jsme šli dolů a nemohli jsme se z toho dostat. Dobře nám však vyšel závěr.“

Pravda. Kohouti zvítězili pětkrát v řadě. A zatímco jim ještě v polovině února reálně hrozila i baráž o udržení, nakonec je z toho devátý flek. Olomoučané si ho upevnili úterní domácí výhrou nad rivalem z Brna. Kometu přehráli 2:0.

A byl to právě David Krejčí, jenž v druhé třetině vsítil vítězný gól. Jan Káňa z osy hřiště posunul kotouč doleva, Krejčí si ho převzal, naznačil manévr, posadil na zadek Fajmona a s typicky ledovým klidem zamířil pod vzdálenější víko. „Měl jsem před sebou beka, naznačil jsem a vystřelil. Byla to důležitá trefa,“ věděl autor branky.

Skóre vteřinu před koncem pečetil Petr Kolouch. Klimek převzal diagonální přihrávku od Navrátila a místo střely do odkryté klece ještě našel lépe postaveného spoluhráče. Kolouch naznačil střelu, objel protihráče a při power play soupeře si připsal svoji osmou branku v sezoně.

„Pro nás velice těžké utkání. Vyrovnaný souboj. Vynikající atmosféra, to se hned ten zápas hraje úplně jinak. Důležité bylo, že jsem šli do vedení. Na druhou stranu nám nevyšly přesilovky. Ani ta dvojnásobná. Byť jsme měli šance, chyběla nám kvalitní koncovka,“ zhodnotil Moták. „První třetinu jsme trošku vypustili. Pak jsme začali hrát lépe a zaslouženě jsme vyhráli, i když soupeř přijel jen se třemi útoky,“ navázal Krejčí, jehož Zdeněk Moták označil za jeden z faktorů vyvedeného závěru sezony.

„Krejčí se s Braňou Konrádem vrátili z olympiády. To nám pomohlo. Bylo to posílení o kvalitní kluky. V ročníku jsme měli zápasy, kdy nás bylo málo. Myslím si, že teď si to lehce sedá, budeme rádi, když na to navážeme,“ pravil olomoucký kouč.

Morávka se v pátek a v sobotu, pokaždé od 17 hodin, představí na ledě Vítkovic. V sezoně s Ostravany třikrát prohrála, pokaždé přitom obdržela minimálně čtyři branky. Jediné vítězství Olomouce přišlo v prvním vzájemném souboji. Mora na začátku listopadu vyhrála 2:0.

„Těžký soupeř. Po nevydařeném začátku sezony Vítkovice posílily. Jsou velice silní ve všech formacích. Mají urostlé a dobře bruslící beky. Budeme se snažit dobře připravit,“ povídal Moták.

Recept? „Však nás znáte. Budeme makat, bojovat, trhat si nohy z prdele a padat po držkách. Budeme se snažit pořádně připravit a... držte nám palce,“ vzkázal Moták.

V loňské jarní části to bylo naopak. Kohouti dva poslední zápasy prohráli. „Výsledky se teď úplně mažou,“ upozornil Moták. „Loni jsme v posledním zápase prohráli s Plzní 1:9 a pak jsme ten stejný tým třikrát porazili a postoupili. Ze soupeřů si ale nejde vybírat. Je jedno, proti komu hrajete. Vždy chcete vyhrát a být úspěšní. Naproti vám stojí 25 hráčů na ledě, lidé v ochozech a ti všichni se vás snaží zašlapat někam hluboko do ledu.“

„Bude to válka. Ale tak to má vypadat a moc se těším,“ hecoval Krejčí. Dovede svůj mančaft do vytouženého semifinále? První díl skládačky bude známý už v pátek.