Vítkovický Krenželok se vrátil po měsíci a hned vstřelil vítězný gól

„Byl to pro mě těžký zápas. Na začátku to nebylo dobré, už jsem si myslel, že to ani nezvládnu. Od druhé třetiny to bylo ale lepší, pak jsem si zkracoval střídání. Nakonec jsme to zvládli,“ oddechoval Krenželok bezprostředně po zápase, ve kterém vedl tým jako kapitán místo absentujícího Romana Poláka.

Lukáši, už jste zcela fit, nebo jste šel hrát, aby zápasový výpadek nebyl příliš dlouhý?

Po pravdě jsem měl docela ještě strach, že to nebude dobré, ale naštěstí se to ve finále dalo. Chtěl jsem před play off ještě odehrát nějaké zápasy, protože pak je to těžké, hrají se dva zápasy po sobě. Teď je ještě třeba čas na regeneraci, tělo se dá rozjet.

Nakonec se vám povedlo vstřelit v prodloužení vítězný gól. Takže pěkná práce?

Ten rozhodující gól, to není moje práce, Rosťa (Marosz) mi to dal do prázdné. Takže to je čistě jeho práce a zásluha.

Dvakrát prázdnou branku jste měl před sebou ale už v základní hrací době.

To jo, ale jednou se mi to odrazilo pod nohy a jednou jsem to i trefil směr brána, ale Hrášek (gólman Dominik Hrachovina) tam měl dobře hokejku. Ještě mám trochu problémy s rukou, nebylo to ještě ono.

Do konce základní části chybí dva zápasy. Už se soustředíte na play off?

Snažíme se. Víme, že předkolo bude, že začneme doma. Všechno směřujeme k tomu.