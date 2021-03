Vítězný návrat vítkovického kapitána. Dostal jsem se do toho, těší Poláka

Oddechnout si a hrát na jistotu mohli hokejisté týmu Vítkovice Ridera v 50. kole extraligy až po páté brance z hole Zbyňka Irgla, který padl v čase 59:07. Do té doby bránili proti Pardubicím hubený jednogólový náskok.

„Po dvě třetiny to od nás nebyl výkon, na který máme. Ve třetí třetině jsme se zlepšili, přidali jsme, ale Vítkovice to ubojovaly. Měly náskok a my jsme ho nedotáhli,“ řekl útočník Ondřej Roman, dlouholetá opora Vítkovic, která nyní nastupuje za Pardubice. „Bylo to pro mě zvláštní. Poprvé jsem byl v Ostravě v téhle roli, takže to bylo pikantní. Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, ale nevyšlo to.“

Zato vítězný návrat na domácí led zažil vítkovický kapitán Roman Polák, který naskočil po měsíční absenci.

„Sice jsme začali pomaleji, nebyla tam taková aktivita, ale od druhé třetiny se to zlepšilo. Chodili jsme do přečíslení, dobře jsme bruslili, vynutili jsme si fauly a využili přesilovky. To nás nakoplo,“ pochvaloval si Polák, který nastoupil po rekonvalescenci zraněného třísla.

„Hrál jsem naplno. Už nemusím nic zkoušet, tělo nevydrží skoro nic, takže netřeba se šetřit,“ povídal s nadsázkou 34letý bek se zkušenostmi z NHL. „Ale bylo to dobré. Cítil jsem se dobře. Pomohlo mi, že jsem měl pár tréninků s týmem, dostal jsem se do toho. Do konce základní části zbývá pár zápasů, to mi bude stačit na to, abych se více rozehrál a dostal do sebe herní pohodu.“

Návrat kapitána na led uvítal i vítkovický kanonýr Dominik Lakatoš, který v úterý vstřelil dvě branky a za sezonu už nasbíral celkem 23 přesných zásahů. „Roman je zkušený hráč a je super, když víte, že je zase na ledě,“ přiznal Lakatoš. „Má přehled, umí přihrát, k tomu je strašně silný. Pro nás všechny je to nepopsatelná příležitost hrát s ním. Jsme rádi, že s ním můžeme být na ledě.“

Vítkovice zdolaly Pardubice poprvé v sezoně. Přitom jde o možného soupeře pro předkolo play off. „Byli jsme si toho vědomi, že je to náš možný soupeř, podle toho jsme k tomu přistupovali. Ovšem v play off je všechno jinak,“ upozornil Roman Polák. „Já se ale na tabulku nedívám. Až dostanu soupeře, podle toho se budu připravovat.“