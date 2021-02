Sváčo, fantazie, chválila jubilujícího vítkovického útočníka máma

„Když dostaneme gól, soupeře to zvedne. Bylo důležité, že jsme dokázali rychle odpovědět,“ povídal Svačina, který dal rozhodující branku na začátku třetí třetiny ani ne půl minuty poté, co hosté srovnali na 2:2. „A ve zbytku třetí části jsme jako mančaft odvedli fantastickou práci, Bolka tam neměla absolutně nic.“

Jak se zrodil váš vítězný gól?

Oni měli šanci, Míra (brankář Miroslav Svoboda) puk vyrazil ke mně. Sebral jsem ho a jel sám do dvou. Podpořil mě Páťa (Patrik Koch). Viděl jsem, že obránce mě chce trefit, ale já mu uhnul. Páťa mi puk vrátil a já hned věděl, že ho chci přetáhnout na delší tyčku. Povedlo se.

Po tom gólu jste něco povídal směrem na střídačku soupeře. Co to bylo, povíte?

V Pardubicích jsem hrál s Valentinem Claireauxem. On tam byl v depresi, já mu říkal sun is shining, jako že slunce bude zase svítit. On mi tohle řekl, když dali gól na 2:2. No a já mu to za chvíli vrátil. Karma je zdarma, jak se říká.

Rozhodnout svůj sedmistý zápas se povede málokomu.

To já vůbec neřeším, spíše to hlídá brácha nebo rodiče. Ale je hezké, že jsem mohl pomoct gólem.

Vaše máma vám vedla kroniku. Co do ní napíše?

Sváčo, fantazie. Tohle mi napsala. Teď hlídá moje děti, takže nemá čas na dlouhé esemesky. (úsměv)

Jak vlastně berete fakt, že máte odehraných 700 extraligových střetnutí?

Brácha říkal, že do tisícovky daleko, takže asi je to pořád málo.

Na střídačce chyběl kouč Miloš Holaň kvůli pozitivnímu testu na covid. Bylo to znát?

Máme další dva trenéry, pro nás se nic nemění, taktika je daná. My ji na ledě musíme plnit.