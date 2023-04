Excelentní návrat, Miškář zařídil Hradci druhý bod. A majitel Vítkovic křičel

„Neuvěřitelné pocity. Tohle si každý hráč přeje, rozhodnout zápas semifinále. Přitom to bylo srandovní, já měl už naplánovanou dovolenou, ale zavolal mi pan Martinec a já to bral všemi deseti,“ líčil centr, který odehrál za Hradec Králové ve druhém semifinále svůj první extraligový zápas v sezoně.

„Když jsme vypadli s Jihlavou, měli jsme tréninky do konce března. Já se připravoval, chodil na led po hlavních hráčích. No a vyskytla se šance, přišlo to dneska,“ zmínil.

Miškář naskočil na post centra první formace za zraněného Jakuba Lva, který má podle zákulisních informací natržený prsní sval a ze hry vypadl nejméně na šest týdnů.

A ústředním hrdinou Hradce se Miškář stal na začátku prodloužení. Dorážkou se mu podařilo dopravit puk za čáru. Ze záznamu kamer ovšem bylo zřejmé, že až po zásahu nohy.

„Vystřelil jsem nejprve do betonu, nohu jsem pak ale nezvedl a jen pokračoval v pohybu. Vůbec jsem nekopl úmyslně, puk se mi odrazil od nohy,“ hájil se Miškář.

Posouzení brankové situace si vyžádal videorozhodčí. Dvojice hlavních sudích Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček pak dlouho zkoumala záznam, než rozhodla, že gól platí.

Rozhodčí přezkoumávali tři góly.

„Jste zkorumpovaní,“ křičel pak na ně v útrobách stadionu majitel Vítkovic Aleš Pavlík, který evidentně neudržel nervy na uzdě.

„Nedivím se, že nadávají. Oba zápasy byly bitvy, taky by mě to s*alo,“ povídal Radek Smoleňák. „Na druhou stranu je chápu. Ale když vidíme u soupeře takovou frustraci, máme z toho radost,“ dodal s úsměvem.

Ostatně u videa strávila dvojice sudích desítky minut. Nejprve zkoumali první gól ze hry v sérii – mimochodem padl až po bezmála 126 minutách hry. Po přesilovkové trefě vítkovického kapitána Dominika Lakatoše si hosté vyžádali trenérskou výzvu, chtěli posoudit, zda Marek Kalus nebránil brankáři Matěji Machovskému ve hře. Gól platil, Radek Smoleňák musel na trestnou lavici.

„Užil jsem si cestou pár zdvižených prostředníků od fanoušků, ale jinak to dobré nebylo. Víme, že Vítkovice to mají postavené na špílmachrech, kteří si to umějí v přesilovce dát. Ale kluci to ublokovali, klobouk dolů,“ pochválil kapitán Východočechů své spoluhráče.

Radek Smoleňák slaví s Matějem Machovským druhé vítězství na ledě Vítkovic.

Trenérskou výzvu vyzkoušel i domácí realizační štáb, a to po druhé brance hostů. Hrála se 57. minuta, Graeme McCormack střílel, Oliver Okuliar clonil a vítkovický gólman Aleš Stezka v pádu nestačil puk zastavit. A znovu po dlouhém zkoumání se rozhodčí usnesli, že pravidla porušena nebyla.

„Těžko se mi to komentuje. Udělaly nějaké chyby před góly. Měli jsme si to víc pohlídat, zatáhnout, hrát náš hokej a dělat jim to nepříjemné,“ posteskl si Dominik Lakatoš.

„Víc jsme se tlačili do branky, měli jsme šance, konečně nám tam něco napadalo, ale soupeř pokaždé odpověděl. Série ale nekončí, pokud jeden z týmů nemá čtyři výhry. Takže tohle je pro nás jen menší klopýtnutí. Věříme si, chceme úspěch, semifinále nám nestačí. Chceme víc, půjdeme si za tím,“ prohlásil Lakatoš sebevědomě.

Jenže nyní se série přesouvá ke dvěma zápasům do Hradce Králové, hrát se budou v sobotu a v neděli. „Že jsme získali v Ostravě dva body, to je nádhera. Ale Vítkovice můžou přijít příště a dát nám osm gólů. Je jen na nás, jak si nastavíme hlavy a jak si budeme vážit získaných dvou bodů,“ konstatoval Radek Smoleňák.