Vítkovičtí hokejisté načnou sezonu sérií venkovních zápasů

„Holt musíme zarvat venku. Loni jsme si něco nahráli, rozjeli jsme se. Jsme profíci, bereme to tak, jak to je. Ale z pohledu hráče si myslím, že psychika při zápasech venku aspoň ze začátku ligy je klidnější,“ podotkl Krenželok.

Změny v kádru Přišli:

brankář Lukáš Klimeš (Kometa), obránci Mário Grman (Hämeenlinna), Daniel Krenželok (Frýdek-Místek), Juraj Mikuš (Pardubice), Willie Raskob (Nitra), útočníci Peter Krieger (Zvolen), Peter Mueller (Kometa), Roman Půček (Vsetín) Odešli:

brankář Daniel Dolejš (Poruba), obránci Ruslan Pedan (Chabarovsk), Karel Plášil (Tábor), Roman Polák (konec kariéry), Alexej Solovjov (Novosibirsk), útočníci Radovan Bondra, Rob Flick (oba bez angažmá), Jan Hruška (Znojmo)

Kouč Miloš Holaň se losem nezatěžuje. „Co je dané, to je dané. Nejsme v NHL, kde se domluví třicet mužstev a podle toho se hraje. Rozhodně jsem ale raději, když se domácí zápasy přesunují k závěru základní části, to by nám pak mohlo pomoct,“ zmínil Holaň.

První zápas čeká Vítkovické v pátek v Litvínově. „Byli jsme teď dlouho bez (přípravného) zápasu. Od začátku týdne jsme tréninky směrovali k Litvínovu, ještě jsme dolaďovali nějaké věci ohledně systému, přesilovek a oslabení,“ řekl trenér Vítkovic.

„Jedeme na dalekou štaci, ale jedeme s tím, že chceme uspět. Je to začátek soutěže, a byť si toto říkají všichni trenéři v lize, my se jdeme porvat o co nejlepší výsledek.“

Od Litvínova čeká Holaň rychlý hokej. „Je to těžký soupeř. Mají zmenšené hřiště, takže budeme muset rychle posouvat puky. Máme tam tři odchovance (Šimon Stránský, Patrik Zdráhal a Patrik Demel), takže zvýšená motivace je, ale my jedeme hrát za sebe, za Vítkovice,“ prohlásil Holaň.