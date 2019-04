V Plzni jsem si zlomil nohu, a tak mě poslali domů, vzpomíná Svačina

Teď Vladimír Svačina spolu s Oceláři stojí proti Plzni v semifinále extraligy. Středeční úvodní zápas Třinečtí ztratili 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Dnešní duel opět v třinecké Werk Aréně začne v 17.00.

„V Plzni jsem vážně byl jen chvilku,“ připomněl Svačina. „Byl jsem tehdy v útoku s Honzou Kovářem a už jsme si říkali, že se nám spolu začíná hrát dobře, že nám to funguje...“ Jenže v 52. kole v roce 2011 mu v utkání se Zlínem Tomáš Linhart zlomil nohu. „A tím jsem v Plzni skončil,“ řekl Svačina. „Hokejové vzpomínky mám hezké, ale ten konec tam byl smutný.“

Do předkola play off Plzně s Litvínovem tehdy už nezasáhl a hostování z Vítkovic mu skončilo. „V Plzni mi řekli, ať jedu domů a užiju si volno.“

Připomněl jste Jana Kováře. Jak cenný je takový útočník nyní pro Plzeň?

To se ještě uvidí. Ale snad si na jejich lajnu dáme pozor a znepříjemníme jim to jako Olomouc. Protože Olomouc je kromě prvního zápasu do mnoha věcí nepouštěla. Odehrála s Plzní famózní sérii. Doufám, že budeme hrát podobně.

Neptal jste se vašeho někdejšího spoluhráče Zbyňka Irgla z Olomouce, co by na Plzeň mohlo platit?

Ne, vůbec. My se musíme zajímat sami o sebe. Olomouc a my hrajeme trošku jinak. Hlavně musíme chtít, aby se oni přizpůsobili nám a ne my jim. Ať se oni koukají na to, jak hrajeme.

Co od semifinálové série čekáte?

Že to zase bude strašně bojovné. Týmy se navzájem znají, oni hrají útočný hokej, my také. Nechceme se pouštět do nějaké hry nahoru dolů. Budeme si muset dát pozor na jejich šikovné útočníky.

O čtvrtfinále s Vítkovicemi se říkalo, že to bude souboj brankářů. Bude semifinále s Plzní duelem útoků?

Doufám, že ne. Doufám, že bude jako s Vítkovicemi padat málo gólů a my budeme hrát stejně poctivě. To celý náš tým podal neskutečně dobrý výkon, co se týká systému.

Jste útočník, tak proč chcete, aby padalo málo gólů?

Abychom postoupili a série byla stejná jako s Vítkovicemi. Je nám jedno, jestli budeme vyhrávat jedna nula, dva jedna. To si dokonce myslím, že jsou trenéři radši, než když je to šest ku pěti. To pak znamená, že jsme neplnili pokyny v obraně.

Je výhoda, že jste si odpočinuli více než Plzeň, která hrála ve čtvrtfinále o tři zápasy více?

Doufám, že jo.

Na marodce máte obránce Lukáše Krajíčka a Martina Gernáta. Je to velký problém?

Zase máme Dravce, oni ne (útočník Dravecký už několikrát zaskakoval v třinecké obraně – pozn. red.). Můžeme i takhle sestavu doplnit, reagovat během zápasu. Myslím, že tady jsou všichni tak dobří hráči, že se s tím popasují, když dostanou příležitost.