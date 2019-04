Musíme se vrátit k bojovnosti, říká třinecký veterán Polanský

Co jste poznali z plzeňské hry?

To si rozebereme v kabině. Nám nešla naše hra, přesilovky, oslabení. A co mě hodně mrzí, chyběla nám i bojovnost. Přitom ta nás dříve zdobila. K ní se musíme vrátit.

V úvodu jste měl velkou šanci. Proč vám ten nájezd nevyšel?

Zachytili jsme dobře jejich útoku. Jel jsem vstříc gólmanovi. Už někde od vrcholu kruhu jsem čekal, jak se mi puk položí. Tak nějak klopýtal, furt se stavěl na hranu. Chtěl jsem zvolit nějaké jednoduché zakončení, ale nedokázal jsem puk trefit, jak jsem chtěl.

Za stavu 0:2 jste nevyužili přesilovku pěti proti třem. Tam se utkání zlomilo?

Když nedáte gól pět na tři, prohrajete. To není klišé. Navíc jsme pak dohrávali přesilovku proti čtyřem a dostali třetí gól. To bylo zlomové. Moc jsme chtěli dát gól v přesilovce, některé věci tam byly dobré... Podíváme se na to, rozebereme si vše. Přesilovky a bojovnost musíme zlepšit.

Ten třetí gól jste dostali poté, co jste šli do přečíslení čtyř proti jednomu. Co se stalo?

Jasně, nahrnuli jsme se dopředu, chtěli gól utlouct a pak můžete vypadat na ledě jako školáci. Šli jsme do předbrankového prostoru, zahustili ho, vsadili jsme všechno na to, že gól dáme, a nevyplatilo se to.

S Plzní jste v této sezoně doma prohráli potřetí. Je to velká nepříjemnost?

Není. Sledujeme statistiky a víme, že my u nich zase dvakrát vyhráli. Je to play off, někde vyhrát musíte, někdo vám body sebere. Dnes to nebyl od nás optimální výkon. A jestli takto budeme hrát i nadále, nebude to dobré nikde.