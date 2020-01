Hej (K)rupp! Německý kouč skončil, dovede ještě hokejová Sparta zabrat?

„Ač jsme pro zlepšení situace udělali maximum, tým nadále výsledkově, a především herně stagnoval,“ zhodnotila na klubovém webu generální manažerka Barbora Snopková Haberová. Tým dočasně povedou sparťanští funkcionáři Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou, kteří Kruppa a jeho pobočníka Jaroslava Nedvěda nahradí už v pátek v Třinci.

Jejich vyhazov by v minulé sezoně nezaskočil. Nepřekvapil by ani loni v létě, když nastal průvan v kancelářích i kabině. Ale teď?

Sparta po masivním vyzbrojení v extralize dlouho válela. Deset kol před koncem základní části stále drží třetí místo, jenže z posledních šesti mačů má adept na titul divoké skóre 13:29 a pouze dva body (navíc po klopotné výhře 2:1 v prodloužení nad posledními Pardubicemi). V nejvyšší soutěži nenajdete mančaft s bídnější formou.

Naposledy Kruppovu družinu ztrapnil Liberec 6:2 a fanoušci v pražské O2areně ve středu večer opakovaně skandovali: „Bojujte za Spartu!“

Klub má nejvyšší návštěvy v extralize, jenže naposledy se hráči s výrazným „S“ na hrudi chvílemi klouzali jako mátohy, navrch školácky chybovali.

Dřív se z výpadků nesesypali, naopak předvedli zdařilý obrat. Teď jsou bez kouzla. Proti Liberci chyběli Spartě útočníci Tomášek a Růžička, distancovaný Košťálek s dalším bekem Jurčinou. Mimo byl také gólman Sedláček a už od prvního kola marodí i nejdražší posila Kvapil. Obranu citelně oslabily odchody Poláška a Ďalogy.

Na hledání náhrad má čas jen do dnešní půlnoci, kdy se v Česku uzavírá přestupový trh. „Situace je složitá, musíme si tím projít sami,“ líčil Krupp po porážce s Libercem.

On už spasitelem nebude.

Sparťanský experiment se zahraničním trenérem končí neslavně jako u její sestry z Letné. Na rozdíl od fotbalového omylu jménem Stramaccioni vyklízí uznávaný kouč Krupp místo jen několik týdnů před vypršením dvouleté smlouvy.

Na druhou stranu se šuškalo, že hokejistům ve Spartě dlouhodobě nevoněl jeho přímočarý styl s častým nahazováním puků o mantinel. „A s blížícím se play off bylo třeba udělat razantní rozhodnutí,“ tvrdí Snopková Haberová. Prozradila, že s Kruppovými nástupci už jedná.

Extraligoví funkcionáři však často naříkají, že kvalitní trenéři jsou nedostatkové zboží, a proto se na střídačkách musí jako na orloji točit stejné figury. Teď se nejčastěji zmiňuje Miloslav Hořava, který přijímá krátké, ale smysluplné výzvy. Od loňského konce v KHL je bez práce i bývalý kouč reprezentace Josef Jandač.

„Ale tahle štace bude beze mě,“ prohodil na dotaz iDNES.cz. Právě Jandač ji před čtyřmi lety dovedl do finále. Od té doby mocná Sparta připomíná ustrašenou turistku, která do play off (nebo dokonce jen předkola) nakoukne a potupně ho opustí.

Kruppův konec značí, že vedení má bezbřehou touhu to změnit. Následovník německého elegána najde v šatně (na extraligu) nadstandardní materiál. I bodů má Sparta dost a do play off zbývá více než pět týdnů. Je však otázka, zda objeví místo Kruppa někoho, kdo bude mít sílu zavelet: Zabereme! Hej rup!