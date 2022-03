Ještě že má Ďaloga dvoumetrové nohy jako závodní kůň, smál se po výhře Bartejs

Krištof zahájil obrat milimetrovou bombou v přesilové hře, pak se blýskli útočnou kombinací beci Tomáš Bartejs a Marek Ďaloga. Obrat třetí brankou dokonal Petr Holík a série tak najde rozuzlení až v pátém zápase na ledě Liberce. Nejlepším hráčem zápasu se stal Tomáš Bartejs, který rozdával po zápase úsměvy.

Co s vámi tato výhra udělá?

Nechtěl bych říkat, že je někdo ve výhodě, nechci ani nějak mluvit směrem k Liberci. Nám by to mohlo pomoct, ale pátý zápas bude zase o maličkostech a bude to zase stejný boj jako to byl doteď.

Dlouho jste nebyli tím dominantním týmem ze včerejška.

Nepomohl nám první gól, to nás trochu utlumilo, a včerejší zápas nás taky stál hodně sil. Ale myslím si, že od druhé třetiny to od nás bylo už lepší a šli jsme si za tím.

Odkud se osm minut před koncem vzala ta síla k obratu?

Je to play off, to se nepouští, hraje se šedesát minut, a dokud se to neodpíská, tak se hraje. To by asi řekl každý, ale to se nevzdává.

Při druhé brance jste na hrotu útoku byl vy a Marek Ďaloga, tedy oba beci. Jak je to možné?

Já nevím, ani jsem nad tím pořádně nepřemýšlel, tak nějak to vyšlo a zaplaťpánbůh.

Osobně jste se dostal ve třetí třetině do laufu. Cítil jste, že se vám daří víc a vysunul jste se tak na druhý gól?

Ani mi nepřišlo, že bych se cítil líp. Osobně se cítím docela dobře až na výjimky skoro celou sezonu, udělalo se tam místo, tak jsem tam prostě vlítl, z pravé strany tam najel Ďalo, tak jsem mu to dal a bylo vyrovnáno.

Jak se hraje s Markem Ďalogou? Na obránce je to úžasný bruslař.

Ze začátku to s ním bylo těžší. Když jsem si chtěl najet dopředu, tak mě najednou předjížděl. (smích) Zvykli jsme si a musím říct, že se mi s ním hraje výborně. Ještě že má takové dvoumetrové nohy jako závodní kůň. Mně se s ním hraje výborně.

Zůstanou vám síly na čtvrtek?

Já myslím, že není na co šetřit a síly se vždycky najdou.

Cítili jste během zápasu, že už vám to utíká mezi prsty? Liberec měl dost šancí na pojistku.

Samozřejmě šance tam byly, my jsme to pak trochu otevřeli, ale určitě bych nechtěl říct, že jsme něco takového cítili. Já osobně jsem pořád věřil, že nám to tam padne, aspoň jeden, a že se to pak zlomí. To se i stalo.

Jak jste přijali trest pro Petera Muellera?

Holt dostal trest, s tím se nedá nic dělat, tak to je. Mně osobně se tohle posílání videí moc nelíbí, ale dělá to každý, tak je to asi součástí hokeje. My jsme se o jeho neúčasti dozvěděli pár hodin před zápasem.

Budete s ním silnější?

Samozřejmě, určitě.

Věřili jste po vyrovnání, že to už urvete? Že je to takový zlom?

Samozřejmě, cítili jsme takový ten zlom, ale je to nevyzpytatelné, v euforii se může stát malá chyba a může to být naopak.

Byl to fyzicky klidnější duel než včera?

Jo, každý zápas je jiný, včera to tak vyplynulo, byl takový zápas, že tam bylo hodně potyček. Nikdo nechce dát najevo, že tudy pojede cesta, dát někomu metr ledu. Mně to nevadí, já se dokážu přizpůsobit na cokoliv, občas si rád dám takový zápas. Bere to síly, ale člověk se vyspí a druhý den na to jde znovu.