Kometa v pekle odmítla vyřazení. Zvládne proti Liberci obrat?

Až ve čtvrtek v aréně Bílých Tygrů se rozhodne o tom, jestli si postup z této dramatické série pohlídá Liberec, který vedl už 2:0 na zápasy, anebo Kometa po vydřené domácí výhře 3:2 a srovnání na 2:2 dokoná svůj obrat.

„Nechtěl bych říkat, že je někdo ve výhodě, nechci ani mluvit směrem k Liberci. Nám by to (srovnání série) mohlo pomoct, ale pátý zápas bude zase o maličkostech a bude to stejný boj, jako to byl doteď,“ děl brněnský obránce Tomáš Bartejs.

Hrát by se mělo od 19 hodin v přímém přenosu O2 TV.

Do televizního programu na čtvrtek Kometa „proklouzla“ až díky enormnímu úsilí ve třetí třetině středeční čtvrté bitvy. Prohrávala v ní 0:2, po druhém gólu v její síti dokonce na několik desítek vteřin zmlklo jinak pekelně bouřící hlediště.

Nezmlkly však zbraně Komety.

Brněnské mužstvo, hrající po disciplinárním trestu bez svého kanonýra Petera Muellera, dokázalo v 53. minutě konečně využít přesilovku, během 47 vteřin výborně hrající Bartejs připravil svými přihrávkami vyrovnání a tři a půl minuty před koncem modrobílou euforii umocnil Petr Holík vítěznou trefou.

„Nevypadalo to s námi úplně dobře. Musím vyzdvihnout bojovnost týmu, že jsme to nezabalili a dřeli jsme do poslední vteřiny. Možná díky tomu odměna v podobě vítězství přišla. Rozdáme si to v Liberci,“ ulevil si trenér vítězů Jiří Kalous.

Kometa může díky smršti v poslední desetiminutovce čtvrtého zápasu nadále doufat, že se jí po roce v předkole znovu povede obrat z 0:2 na 3:2 na zápasy. Loni takhle zpražila Vítkovice a také tehdy se pátý duel hrál na ledě jejího soupeře.

Vítězný gól tam dal Mueller, s jehož návratem může Kometa ve čtvrtek počítat. „Stoprocentně s ním budeme silnější,“ řekl Bartejs bez mrknutí oka.

Více než dvě třetiny se zdálo, že Muellerův zkrat z třetí partie, v níž sekl do slabin libereckého útočníka Jana Šíra, celé předkolo rozhodne. Kometa bez amerického snajpra marně dobývala branku soupeře, a přestože na gólmana Petra Kváču pálila ze všech stran a ohrožovala ho z nájezdů i z dorážek, dlouho neplatilo nic.

Prolomení střeleckého prokletí přineslo až odvážné zapojení brněnských obránců do útoku. Bartejs na 1:2 nahrál Michalu Krištofovi a na 2:2 svému parťákovi z defenzivy Marku Ďalogovi.

„Potřebujete přehrát soupeře a to bez zapojení obránců do útočné fáze nejde. Hrají to tak všichni, nejsme výjimka a dnes nám to vyšlo,“ kvitoval počin svých zadáků Kalous.

V burácejícím kotli, kde se podruhé ve dvou dnech sešlo víc než sedm tisíc fanoušků, byla Kometa v 53. minutě po vyrovnání na 2:2 postavena před otázku: bude lepší využít energie a zkusit rozhodnout, nebo začít hrát taktičtěji a hlavně se snažit neprohrát, jelikož porážka by přinesla konec sezony?

„Neuklidňovali jsme hráče nijak. Abych byl upřímný, my byli hlavně rádi za vyrovnání. Říkali jsme klukům, ať pokračují dál, udrží tempo a nasazení, a nakonec to přineslo úspěch. Hala vybuchla a my vybuchli s ní,“ podotkl s úsměvem Kalous.

Jeho svěřenci zápas z libereckých spárů doslova vyrvali. Hosté měli v Brně dost šancí na to, aby duel rozhodli ve svůj prospěch. Fráze „být jednou nohou na dovolené“ k brněnským hráčům v těch fázích hry pasovala dokonale.

„Prohráli jsme čtvrté utkání podobným způsobem, jako prohrála Kometa druhý duel u nás. Jdeme do pátého utkání a nic lepšího v této sérii nemůže být,“ udržel si po trpkém nezdaru nadhled kouč hostů Patrik Augusta.

Jeho poslední slova sedí, v Liberci se bude jistě na co dívat.